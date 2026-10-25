Starlink europea: quattro telco unite, ma senza satelliti propri

Quattro grandi operatori europei delle telecomunicazioni hanno deciso di allearsi per portare la connettività satellitare direttamente sugli smartphone. Il progetto viene già accostato a una sorta di Starlink UE, ma con una differenza sostanziale che ne ridimensiona parecchio la portata. Le quattro compagnie, infatti, non costruiranno una costellazione di satelliti tutta loro.

Quattro telco europee unite sul satellite

Al centro dell’iniziativa c’è l’intesa tra quattro colossi europei del settore. Invece di muoversi ciascuno per conto proprio, i gruppi hanno scelto di lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune. Quell’obiettivo è far arrivare il segnale dallo spazio ai telefoni di tutti i giorni.

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È proprio questo aspetto a giustificare il paragone con Starlink. Anche qui l’idea di fondo è garantire agli utenti un collegamento via satellite, una possibilità che per gli smartphone rappresenta ancora un terreno relativamente nuovo. La scelta di unire le forze conferma quanto gli operatori europei considerino strategico questo tipo di servizio.

L’etichetta di Starlink europea, però, vale solo in parte. Le quattro telco hanno deciso di occuparsi della porzione più semplice del lavoro, cioè l’offerta del servizio di connettività satellitare ai clienti. Restano fuori la progettazione e la gestione di una costellazione propria, che costituiscono la parte più complessa di un’impresa di questo genere.

Il risultato è un’alleanza che punta a raggiungere gli smartphone dallo spazio senza mettere in orbita una rete di satelliti firmata dalle quattro compagnie. Per gli utenti conta soprattutto il risultato finale, ovvero poter contare sul collegamento satellitare direttamente sul telefono. Dal punto di vista industriale, invece, si tratta di un progetto molto diverso da quello di chi i satelliti li costruisce e li lancia in prima persona. Ed è proprio questa la parte che i quattro gruppi europei hanno scelto di non affrontare.

Fonte: TecnoAndroid