Per chi possiede Xiaomi 17 Ultra in versione global il prossimo riavvio potrebbe riservare una piccola sorpresa, perché l’aggiornamento a HyperOS 4 avrebbe appena cominciato a diffondersi. Sul piatto ci sono un design rinnovato, animazioni più fluide e qualche funzione legata all’intelligenza artificiale, quanto basta per accendere la curiosità. Esiste però un limite piuttosto evidente che conviene mettere in chiaro fin da subito, e tocca proprio uno degli aspetti a cui chi acquista un top di gamma tiene di più.

Le segnalazioni emerse finora raccontano di un aggiornamento automatico scaricato e installato durante le ore notturne, senza particolari richieste da parte dell’utente. Non si tratta di una procedura così comune. Xiaomi aveva diffuso un calendario di rilascio per la nuova versione del sistema all’inizio del mese, ma la data indicata per il suo flagship sarebbe stata mancata. Il pacchetto è comunque arrivato, solo con qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia.

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Il nuovo look Soft Light Glass e le novità software

La differenza che salta all’occhio per prima è il nuovo linguaggio grafico battezzato Soft Light Glass. Elementi dell’interfaccia e pulsanti adottano strati traslucidi con effetti di luce diffusa, uno stile che richiama da vicino il Liquid Glass portato da Apple su iOS 27, anche se Xiaomi lo reinterpreta a modo suo. Animazioni e transizioni appaiono più rapide e scorrevoli, con interazioni che danno una sensazione di maggiore reattività. Va detto però che queste prime impressioni arrivano dalla prova su una singola unità, quindi vanno considerate per quello che sono, cioè un’esperienza soggettiva e non una misurazione definitiva.

Dal punto di vista delle funzioni, HyperOS 4 introduce nuove opzioni di personalizzazione per la schermata di blocco e diverse app di sistema rinnovate, tra cui la Galleria predefinita. Migliora anche la connettività multipiattaforma, soprattutto nel dialogo con i prodotti Apple. Non mancano poi strumenti basati sull’IA all’interno delle app Note e Registratore. Niente di davvero inedito per chi conosce già Xiaomi 18 Pro e Pro Max, visto che buona parte di queste funzionalità ha debuttato proprio con quella serie.

Fotocamera ferma al passato e disponibilità in Italia

Il punto debole, come anticipato, riguarda la fotocamera. Xiaomi 17 Ultra non riceve le nuove funzioni fotografiche introdotte con la serie 18 Pro e l’app dedicata resta sostanzialmente quella di HyperOS 3. Mancano quindi all’appello le novità di scatto e di post produzione che caratterizzano i modelli più recenti del marchio. Per un telefono che nella configurazione da 512 GB di memoria e 16 GB di RAM costa circa 1.000 euro al cambio, ovvero 1.099 sterline nel Regno Unito, si tratta di una distinzione da tenere ben presente.

Sui tempi di distribuzione mancano dettagli precisi. Il fatto che il nuovo firmware sia già comparso su alcune unità della versione global lascia però pensare che l’aggiornamento possa raggiungere a breve anche i dispositivi venduti in Italia.

Fonte: TecnoAndroid