Phil Spencer non è più alla guida di Xbox, ma il controller non l’ha mai appoggiato davvero. Il suo profilo Xbox mostra infatti che l’ex dirigente continua a giocare con una certa regolarità, senza snobbare nemmeno le uscite più recenti. Una curiosità, certo, che però dice parecchio su una figura rimasta per anni il volto più riconoscibile del marchio di Microsoft.

Per capire perché la cosa interessi così tanto bisogna fare un passo indietro. Nel marzo 2014 Spencer viene nominato Head of Xbox e contribuisce a rimettere in piedi il brand dopo il debutto complicato di Xbox One. Nel febbraio 2026 arriva poi l’annuncio del ritiro da Microsoft, dopo ben 38 anni in azienda, di cui 12 trascorsi al comando della divisione gaming. Il testimone è passato ad Asha Sharma e da quel momento lui si è tenuto piuttosto lontano dai riflettori, tanto che sulle sue attività sono circolate pochissime notizie.

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Cosa racconta il profilo Xbox di Phil Spencer

A rompere il silenzio, in un certo senso, ci ha pensato proprio il suo account. I numeri del Gamerscore parlano chiaro: 940/1000 punti in Echo Generation 2, 650/1000 in Forza Horizon 6 e 585/1000 in Replaced. Non proprio partite lanciate di sfuggita. Negli ultimi mesi l’ex numero uno della divisione videoludica di Microsoft si è dedicato anche a diversi altri titoli, tra cui Vampire Crawlers, Baldur’s Gate 3, Halo: Campaign Evolved, SOPA: Tale of the Stolen Potato e Sunset Overdrive. Un mix piuttosto vario, che mette insieme grandi produzioni, giochi indipendenti e qualche ritorno al passato.

Ovviamente la vera notizia non è che Phil Spencer continui a giocare. Sarebbe semmai strano il contrario, visto il ruolo ricoperto per oltre un decennio. Quello che emerge è piuttosto quanto la passione per i videogiochi abbia sempre fatto parte della sua identità, un tratto che i giocatori hanno apprezzato moltissimo nel corso degli anni. Vederlo accumulare obiettivi anche ora che non deve più rendere conto a nessuno conferma quell’immagine di manager che, prima ancora che dirigente, era un appassionato vero.

Il discorso cambia parecchio se si guarda a chi ha preso il suo posto. Asha Sharma, nuova amministratrice delegata di Microsoft Gaming, lo scorso febbraio aveva dichiarato di non voler fingere di essere la migliore giocatrice in circolazione e di non avere alcuna ambizione in tal senso. La sua priorità, aveva spiegato, è rendere Xbox il posto migliore in cui giocare e rafforzare il marchio in vista del futuro. Due approcci diversi, insomma, mentre Spencer sembra godersi questo nuovo capitolo della sua vita continuando a coltivare la stessa passione che lo ha accompagnato durante gli anni al vertice.

Il ricordo della community e degli sviluppatori

A diversi mesi dall’addio, l’ex capo di Xbox viene ancora ricordato con affetto da tantissimi giocatori. La fiducia della community se l’era conquistata un po’ alla volta, sia grazie a quell’entusiasmo genuino per il medium sia per il lavoro svolto nel rilancio del marchio dopo la partenza in salita di Xbox One.

Non sono solo i fan a riconoscergli dei meriti. Anche Denis Dyack, sviluppatore noto che in passato ha collaborato con lui, ha speso parole molto positive sul suo operato, sottolineando quanto sia stato decisivo per la crescita del brand. Secondo Dyack, Spencer ha “trasformato la divisione gaming di Microsoft da un player di medie dimensioni a uno dei più grandi al mondo”.

Fonte: TecnoAndroid