Nel terzo trimestre del 2026 Android ha visto ridursi il proprio peso sul mercato mondiale degli smartphone. Tra luglio e settembre la piattaforma era presente su 74 telefoni ogni cento venduti, mentre nello stesso periodo dell’anno precedente la proporzione arrivava a 79. Sono cinque punti di quota di mercato che non sono spariti nel nulla ma sono finiti a due concorrenti. Secondo le stime di Counterpoint Research gli iPhone sono saliti al 21% e HarmonyOS ha raggiunto il 5%. Sony, Samsung, Xiaomi e tutti gli altri marchi che adottano Android restano nel loro insieme ben avanti rispetto ad Apple, eppure i numeri di questi tre mesi mostrano una distanza che si percepisce anche guardando le unità effettivamente vendute. Parlare di crisi del settore sarebbe prematuro, anche perché il quadro va letto insieme ad altri indicatori che cambiano parecchio la prospettiva.

Un mercato più piccolo e un record per iOS

Il primo elemento da tenere in considerazione riguarda il volume complessivo. Nel mondo sono stati acquistati il 16% di telefoni in meno rispetto all’estate precedente, una contrazione tutt’altro che marginale. Nello stesso arco di tempo le vendite degli iPhone sono invece cresciute del 2% e proprio questa combinazione ha permesso a iOS di toccare la quota più alta mai registrata da Counterpoint in un terzo trimestre. A trainare i risultati dell’azienda sono stati soprattutto gli iPhone 18 Pro, che secondo la società di analisi hanno fatto meglio della famiglia iPhone 17 Pro nel periodo corrispondente dell’anno prima. Per Apple si sommano quindi due spinte che vanno nella stessa direzione. Da una parte c’è un leggero aumento dei dispositivi venduti, dall’altra un mercato che nel frattempo si è ristretto e che rende più pesante ogni singola unità. Il risultato è una fetta più grande di una torta più piccola, ed è questo meccanismo a spiegare buona parte del balzo in avanti del sistema operativo di Apple. Una crescita contenuta in valori assoluti diventa così un salto ben più visibile in termini percentuali.

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Perché Android ha sofferto di più

Il discorso cambia quando si guarda all’universo Android. Entrando in un qualsiasi negozio si trovano modelli economici accanto a pieghevoli che superano i mille euro, e questa presenza capillare in ogni fascia di prezzo è stata secondo gli analisti proprio ciò che ha reso la piattaforma più vulnerabile. La flessione ha colpito soprattutto i telefoni più accessibili, sui quali la carenza di RAM ha avuto un impatto particolarmente pesante. La stessa ampiezza dell’offerta che normalmente rappresenta un punto di forza si è trasformata quindi in un fattore di esposizione nel momento in cui le fasce basse hanno rallentato. A beneficiare dei punti persi non è stata soltanto Apple ma anche HarmonyOS, che si è ritagliato il suo 5%. Qualcosa sul fronte Android ha comunque funzionato. I lanci dei top di gamma di OPPO, vivo e Xiaomi, insieme ai pieghevoli di Samsung, hanno aiutato a contenere l’erosione della quota, anche se il calo continua a farsi sentire nei numeri del trimestre.

Fonte: TecnoAndroid