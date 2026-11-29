La nuova Jeep sviluppata insieme a Dongfeng ha già un orizzonte preciso, perché il debutto nelle concessionarie cinesi è fissato per il 2027 e il modello porterà con sé sistemi di assistenza alla guida made in China. È un capitolo del tutto inedito nella strategia industriale del marchio americano, che questa volta guarda dritto verso Oriente. Alla base c’è la cooperazione strategica tra Stellantis e il gruppo cinese firmata lo scorso maggio, un’intesa che prevede un investimento complessivo superiore a 8 miliardi di yuan, pari a circa 1 miliardo di euro, di cui circa 130 milioni a carico di Stellantis. Il programma industriale contempla la nascita di due fuoristrada Jeep costruiti in Cina a partire dal 2027. Il modello in arrivo però non resterà confinato al mercato domestico, visto che avrà una vocazione globale e sarà destinato anche all’esportazione.

Un SUV di segmento D pensato anche per l’Europa

La vettura nata da questo accordo potrebbe rappresentare la futura Jeep di segmento D rivolta anche al pubblico europeo, quella già anticipata durante la presentazione del piano FaSTLAne 2030 del gruppo Stellantis. Il progetto viene portato avanti a stretto contatto con il costruttore cinese dopo l’intesa di maggio. Nella gamma del brand si collocherà un gradino sopra la Compass e la lunghezza indicativa dovrebbe avvicinarsi ai 4,8 metri, numeri che la rendono un SUV dalle proporzioni decisamente generose.

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Per quanto riguarda la propulsione, l’offerta comprenderà sia motorizzazioni completamente elettriche sia versioni ibride plug in. La produzione partirà ufficialmente il prossimo anno nello stabilimento di Wuhan. Più incerto invece il calendario per il Vecchio Continente, dove una data definitiva ancora non c’è, e proprio per questo l’arrivo nei saloni europei potrebbe slittare almeno al 2028.

Uno stile che resta fedele al DNA del marchio

Dai vertici della casa americana è arrivato un messaggio molto chiaro, perché il nuovo modello non sarà affatto una Dongfeng con un altro logo applicato sul cofano. Lo stile è stato approvato in via definitiva solo dopo un’attenta valutazione interna. Specifiche tecniche, design e identità complessiva saranno stabiliti da Jeep, mentre la piattaforma di base verrà sviluppata insieme al partner cinese. Fabio Catone, responsabile del marchio in Europa, ha descritto la vettura come «una Jeep in tutto e per tutto».

Sull’aspetto definitivo le informazioni restano poche. Le uniche certezze riguardano il frontale, che conserverà le tradizionali sette feritoie nella calandra, probabilmente chiuse, e una carrozzeria dalle linee marcatamente squadrate, scelta pensata per sottolineare l’anima da fuoristrada del veicolo.

La guida assistita affidata all’intelligenza artificiale di Momenta

Un tassello fondamentale del progetto riguarda la componentistica di bordo e i sistemi di sicurezza attiva. Anche il fornitore degli ADAS ha ricevuto il via libera definitivo e la scelta è caduta su Momenta, startup cinese quotata alla Borsa di Hong Kong. A settembre la società ha firmato un accordo con Dongfeng Stellantis Automotive Technology per sviluppare sistemi di assistenza alla guida basati sull’architettura R7, destinati ai nuovi modelli Peugeot e Jeep in vendita in Cina e in Europa. Non si tratta di una tecnologia alle prime armi. Il software firmato Momenta equipaggia già la Dongfeng Nissan N7 e la MG 07 ed è adottato anche da altri costruttori come Audi, BMW e Mercedes sui rispettivi modelli.

Fonte: TecnoAndroid