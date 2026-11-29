Le auto sportive accessibili sono diventate una specie rara e Toyota ha deciso di dirlo apertamente, con un avvertimento rivolto all’intero settore. Schiacciate da normative ambientali sempre più stringenti, da margini ridotti all’osso e dalla corsa globale ai SUV, queste vetture sono sparite dai listini di quasi tutti i costruttori generalisti. Restano poche eccezioni a tenere viva la passione, come Mazda con la promessa di una nuova MX5, ma è soprattutto il colosso giapponese a portare sulle spalle il peso di un’intera categoria.

A trasformare questa ostinazione in una sorta di manifesto industriale è stato Tomoya Takahashi, presidente di Gazoo Racing. Si tratta della divisione sportiva della casa, oggi diventata un marchio autonomo ma sempre saldamente sotto l’ombrello di Nagoya, che firma modelli come la GR86 e la GR Corolla. Le sue parole non annunciano un nuovo prodotto ma suonano come un monito diretto ai concorrenti: “Se ci tiriamo indietro noi, penso che le auto sportive finiranno per scomparire”.

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Una presa di posizione che pesa e guarda anche all’elettrico

Il valore di questa dichiarazione dipende molto da chi la pronuncia. Non parla il fondatore di un piccolo marchio di nicchia che deve accontentare una manciata di collezionisti, ma un top manager di uno dei più grandi gruppi automobilistici del pianeta. E il discorso non riguarda soltanto le sportive a benzina di oggi. Nella casa giapponese l’elettrificazione non viene vista come la fine delle emozioni al volante. La concept elettrica presentata nel 2023 non ha mai ricevuto il via libera per la produzione in serie, eppure rimane la prova concreta di una direzione precisa: rendere coinvolgenti anche le vetture a batteria e mantenere viva la voglia di guidare a prescindere da cosa si trovi sotto il cofano.

Viene spontaneo chiedersi perché un gigante del genere continui a investire in un segmento che si restringe anno dopo anno. Per Takahashi non si tratta di una semplice operazione d’immagine ma di una questione di sopravvivenza per tutta l’industria. Il suo ragionamento poggia su un vero e proprio effetto domino. Se le case automobilistiche smettono di proporre modelli capaci di emozionare, le nuove generazioni non scopriranno mai il vero piacere di guida e cresceranno senza desiderare un’automobile.

I giovani, la guida autonoma e la promessa di Gazoo Racing

Il manager respinge questa prospettiva anche davanti all’avanzata della guida autonoma e non crede che la tecnologia renderà il volante un oggetto superato. “Anche con l’avanzare della guida autonoma, non credo che arriveremo mai al punto in cui nessuno vorrà più guidare per piacere”, ha spiegato il numero uno della divisione sportiva. “Semmai, dobbiamo continuare a dare alle persone l’opportunità di provare la gioia di guidare. Altrimenti, sempre più giovani perderanno interesse per le automobili, il che potrebbe portare al declino dell’industria automobilistica”.

Al centro del discorso ci sono quindi i giovani, considerati il vero anello debole di una catena che rischia di spezzarsi. Senza vetture divertenti e alla portata di molti, il legame tra le persone e l’automobile potrebbe affievolirsi fino a trasformare l’auto in un semplice mezzo di trasporto, senza alcun coinvolgimento emotivo. Ed è proprio questo lo scenario che la casa giapponese vuole evitare continuando a tenere in gamma modelli pensati per chi ama stare al volante.

Le dichiarazioni sono arrivate a margine del sesto round della serie Super Taikyu del mese scorso, durante un’intervista concessa a Toyota Times, la rivista ufficiale del costruttore. Messi da parte cronometri e cavalli, Takahashi ha riassunto la missione della sua squadra in una promessa molto netta: “Non possiamo permetterlo. Vogliamo continuare a produrre auto sportive e assicurarci che restino disponibili per chi ama guidare. È questo che ci motiva”.

Fonte: TecnoAndroid