Nel mondo dell’auto gli allestimenti che aggiungono il suffisso Line a una sigla sportiva sono spesso più fumo che arrosto, e la nuova Volkswagen ID. Cross R Line prova a rompere questa abitudine. Le varie GT Line o ST Line, quasi sempre, richiamano nell’aspetto le versioni più prestazionali ma restano legate a motorizzazioni e messe a punto non dedicate, con al massimo qualche ritocco all’assetto. Volkswagen segue da tempo la stessa strada con le sue R Line, eppure sul nuovo SUV elettrico compatto ha scelto di fare qualcosa di diverso.

Il modello di punta arriverà nella gamma della ID. Cross nella primavera del 2027 e porta con sé una caratterizzazione sportiva che va oltre la superficie. Ci sono un motore più potente, un differenziale anteriore a bloccaggio elettronico, sospensioni adattive ribassate, uno sterzo progressivo e persino una modalità di guida pensata per la motricità sui fondi difficili. Non si tratta di una vera “R” ma nemmeno di una semplice ID. Cross travestita da sportiva. L’estetica ha comunque i suoi tratti distintivi, con paraurti e luci diurne ridisegnati, cerchi in lega da 19 pollici, dettagli dedicati fuori e dentro l’abitacolo e sedili sportivi Comfort con rivestimenti R Line. Le novità più sostanziose però stanno sotto la carrozzeria.

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Più cavalli sulla piattaforma MEB+

La base tecnica è la piattaforma MEB+, evoluzione dell’architettura elettrica modulare Volkswagen che sui nuovi modelli compatti adotta la trazione anteriore. Il motore APP290, un sincrono a magneti permanenti, è lo stesso montato sulle altre ID. Cross. Sulla R Line più spinta arriva però a 166 kW, cioè 226 CV, contro i 155 kW (211 CV) delle versioni Life e Style con batteria da 52 kWh. La coppia massima invece non cambia e resta ferma a 290 Nm. Sul piano delle prestazioni il guadagno si vede nell’accelerazione da 0 a 100 km/h, coperta in 6,9 secondi anziché 7,1, mentre la velocità massima passa da 160 a 175 km/h. Anche l’accumulatore è condiviso con le sorelle. Parliamo di una batteria da 52 kWh netti con chimica nichel manganese cobalto (NMC) che accetta fino a 105 kW in corrente continua, abbastanza secondo la casa per passare dal 10 all’80% in circa 24 minuti. L’autonomia dichiarata è di 428 km nel ciclo WLTP, un dato ancora preliminare e in attesa di omologazione.

Il differenziale VAQ, molto più di un controllo di trazione

La vera chicca tecnica è il differenziale VAQ, un autobloccante anteriore a gestione elettronica che Volkswagen ha già usato su vari modelli sportivi a combustione e sulla ID. Polo GTI. Molti sistemi si limitano a simulare l’effetto di un autobloccante frenando la ruota che tende a pattinare. Il VAQ invece è un vero dispositivo di bloccaggio, con un pacco frizioni multidisco ad azionamento idraulico la cui pressione viene regolata da un attuatore dotato di centralina dedicata. I vantaggi non riguardano solo l’aderenza sui fondi scivolosi. In uscita di curva, quando si accelera, il sistema può distribuire la coppia tra le ruote in modo da stabilizzare la traiettoria e rendere più preciso il comportamento della vettura. Volkswagen ha previsto anche un leggero intervento in altre situazioni, come la marcia in rettilineo o i cambi di corsia, per aumentare la sensazione di stabilità.

Assetto DCC, sterzo progressivo e modalità Traction

Lo schema delle sospensioni resta quello delle altre ID. Cross, con MacPherson davanti e ruote interconnesse dietro, ma molle, ammortizzatori e altezza da terra sono rivisti. L’assetto adattivo DCC, a richiesta sulla Style da 211 CV, qui è di serie con una taratura specifica, e le molle dedicate abbassano la carrozzeria di 15 mm. Il DCC adegua di continuo lo smorzamento di ogni singola ruota in base al fondo stradale, allo stile di guida e al programma scelto, cercando il giusto equilibrio tra comfort e precisione.

Di serie c’è anche lo sterzo progressivo, con una demoltiplicazione variabile che resta meno diretta nelle piccole correzioni e diventa più rapida man mano che cresce l’angolo di sterzata. A far dialogare DCC, VAQ, sterzo e controlli di stabilità e frenata ci pensa il Vehicle Dynamics Manager, che li coordina secondo una strategia comune invece di lasciarli lavorare ciascuno per conto proprio.

Alle quattro modalità già note, cioè Eco, Comfort, Sport e Individual, la versione da 226 CV aggiunge la modalità Traction. Sfrutta il VAQ per migliorare la motricità nelle partenze su asfalto bagnato, neve o superfici con aderenza diversa tra le due ruote anteriori, limitando il pattinamento e rendendo le accelerazioni più regolari. Su un’elettrica a trazione anteriore, con la coppia piena disponibile fin da subito, la funzione ha parecchio senso e rivela la filosofia del progetto, attento alla guida sportiva ma anche al controllo quando la presa scarseggia. La gamma internazionale prevede pure una R Line da 135 CV con batteria da 37 kWh, orientata soprattutto all’estetica e priva di VAQ e DCC. Queste soluzioni restano un’esclusiva della versione da 226 CV con batteria da 52 kWh, i cui ordini apriranno nella seconda metà di marzo 2027. I prezzi non sono ancora stati comunicati.

Fonte: TecnoAndroid