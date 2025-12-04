Xiaomi 17 Ultra: lenti Leica e batteria enorme per il top di gamma, quando arriva

Le indiscrezioni dedicate a Xiaomi 17 Ultra stanno diventando sempre più concrete, al punto che le voci suggeriscono un lancio in Cina tra il 22 e il 28 dicembre. Il nuovo modello andrà a completare la serie Xiaomi 17, già composta dalle versioni standard, Pro e Pro Max. Secondo il leaker Smart Pikachu, l’attenzione dell’azienda sarebbe rivolta soprattutto alla qualità ottica, grazie a un rivestimento delle lenti Leica completamente riprogettato per correggere i difetti visivi alla fonte.

L’idea alla base di questo nuovo trattamento è chiara: migliorare la trasmissione della luce e ridurre fenomeni come riflessi e ghosting, risolvendo i problemi direttamente dall’ottica prima che intervenga l’elaborazione software. Un approccio che si affianca alle ottimizzazioni digitali già presenti e rafforza una collaborazione con Leica che negli ultimi anni ha portato a risultati apprezzati su diversi modelli premium.

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Nuovo setup a tre fotocamere con sensori di alto livello

Lo Xiaomi 17 Ultra potrebbe abbandonare la configurazione a quattro fotocamere del modello precedente per adottare un sistema a tripla lente più raffinato, pensato per massimizzare la qualità dei singoli sensori. In base alle informazioni trapelate, la nuova configurazione includerebbe:

un sensore principale da 1 pollice da 50 MP, indicato come OmniVision OV50X;

un teleobiettivo periscopico da 200 MP , progettato per offrire zoom ad altissima definizione;

un ultra-grandangolare da 50 MP che garantisce uniformità qualitativa su tutte le lunghezze focali.

Una scelta che punta a migliorare coerenza cromatica, dettaglio e fedeltà visiva, tre aspetti chiave per competere nel segmento dei cameraphone più avanzati.

Prestazioni al top e autonomia fuori scala

Il nuovo flagship sarà alimentato dal Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, il chip di fascia più alta atteso su molti top di gamma del 2025. Le informazioni diffuse parlano di una batteria senza compromessi, con una capacità compresa tra 6.000 e 7.000 mAh, un valore ben superiore alla media della categoria. Una dotazione di questo tipo permetterebbe di sostenere agevolmente sia il display di grandi dimensioni sia il comparto fotografico particolarmente esigente in termini energetici.

Sul fronte del design, si parla di un pannello frontale piatto con lettore di impronte digitali a ultrasuoni integrato nello schermo. Non mancherebbero funzioni avanzate come la doppia comunicazione satellitare e una struttura progettata per resistere all’uso intenso.

Ecosistema protagonista dell’evento di dicembre

Il lancio di Xiaomi 17 Ultra potrebbe coincidere con quello di altri prodotti dell’ecosistema del brand. Le voci citano infatti la Xiaomi Band 10 Pro e la prima soluzione NAS dell’azienda, un segnale che punta verso una strategia sempre più orientata a costruire un ecosistema integrato.