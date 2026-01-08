Xiaomi 17 Max, nuovo top di gamma con 8000 mah di batteria

A quanto pare anche il produttore tech Xiaomi presenterà a breve un nuovo smartphone con una grande batteria. Ci stiamo riferendo al prossimo Xiaomi 17 Max. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, ci troveremo di fronte te ad uno smartphone top di gamma con una batteria molto ampia pari a 8000 mah. Tutto questo sarà possibile mantenendo comunque uno spessore non troppo pronunciato, pari a circa 8 mm.

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Xiaomi 17 Max, nuovo top di gamma in arrivo con batteria da 8000 mah

Xiaomi 17 Max sarà il nuovo smartphone top di gamma dell’azienda e si caratterizzerà per la presenza di una grande batteria. Come già accennato in apertura, infatti, si parla di ben 8000 mah. Questo è stato reso possibile grazie alla presenza di una batteria in silicio-carbonio, che sta diventando ormai un must per avere una maggiore capacità senza pesare sullo spessore generale. Proprio quest’ultimo dovrebbe essere comunque contenuto, pari a circa 8 mm.

Oltre a questo, gli utenti potranno utilizzare questa batteria con anche il supporto alla ricarica rapida da 100W e al supporto alla ricarica wireless da 50W. Anche lo schermo avrà delle caratteristiche degne di nota. I rumors parlano della presenza di una nuova tecnologia che dovrebbe garantire una luminosità di picco molto alta, pari a 3500 nits, e le cornici molto sottili, pari a circa 1.18 mm di spessore.

Lo smartphone dovrebbe poi essere costruito con materiali resistenti. Il frame dovrebbe essere realizzato in alluminio e lo smartphone dovrebbe disporre delle certificazioni di resistenza e di impermeabilità IP68 e IP69. Per quanto riguarda il software, a bordo sembra che ci sarà Android 16 con la nuova interfaccia dell’azienda, la HyperOS in versione 3.0.

Insomma, il nuovo Xiaomi 17 Max andrà così ad affiancarsi agli smartphone della gamma, proponendo elevate prestazioni e una grande autonomia. Fino al suo debutto ufficiale sul mercato, comunque, emergeranno sicuramente nuove informazioni.