Sono partiti nelle ultime ore i saldi del Black Friday su Xbox Store, e come da tradizione la piattaforma digitale di Microsoft mette sul piatto una quantità enorme di offerte. Si parla di oltre 2000 titoli scontati per Xbox Series X|S e Xbox One, in una delle tornate promozionali più ricche mai organizzate sul negozio online della console.

Con numeri del genere passare in rassegna l’intero catalogo sarebbe un’impresa poco pratica. L’elenco completo si può consultare sulla versione web ufficiale dello store, dove le promozioni sono raccolte tutte insieme. Le offerte restano attive fino al 3 dicembre, quindi c’è ancora un discreto margine per orientarsi con calma e dedicarsi agli acquisti in digitale senza fretta, visto che la scelta è davvero ampia.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

I giochi più interessanti tra gli sconti di Xbox Store

Una piccola selezione però vale la pena farla, anche perché parecchi dei giochi coinvolti sono piuttosto recenti mentre altri godono di una riduzione di prezzo davvero notevole. Va detto che la gran parte delle promozioni scade il 3 dicembre ma alcune potrebbero seguire tempistiche leggermente diverse. Tra le uscite più fresche spicca Gears of War: E-Day a 48,99€, accompagnato da 007 First Light: Deluxe Edition a 39,99€ e da Battlefield 6 a 26,39€. Clair Obscur: Expedition 33 scende a 37,49€, Halo: Campaign Evolved costa 35,99€ e The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered si porta a casa con 32,99€.

Sul fronte delle produzioni targate Microsoft ci sono Starfield, Avowed e DOOM: The Dark Ages, tutti a 24,99€, poi Grounded: Fully Yoked a 15,99€, Age of Empires IV: Anniversary Edition a 13,99€ e Rare Replay a 7,99€. Pentiment si trova addirittura a 4,99€. Gli appassionati di giochi di ruolo possono puntare su Final Fantasy 7 Rebirth a 8,99€ oppure su Final Fantasy 16 a 23,99€, ma anche su Kingdom Come: Deliverance 2 Royal Edition a 26,99€, Disco Elysium a 9,99€ e The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition a 18,14€. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition è proposto a 31,99€ mentre Yakuza 0: Director’s Cut costa 19,99€.

Chi preferisce le atmosfere horror trova Silent Hill 2 e Silent Hill f a 20,99€ ciascuno, oltre a Dead Space a 7,99€. Hogwarts Legacy crolla a 6,99€, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker costa 5,99€ esattamente come Wolfenstein 2: The New Colossus, mentre Star Wars Jedi: Survivor si ferma a 11,99€. Hell is Us è disponibile a 8,99€, Mortal Kombat 1 a 7,49€ e Cult of the Lamb a 4,99€. Cifre quasi simboliche infine per la serie Metro, con Metro Exodus a 2,99€ e Metro: Last Light Redux a 1,99€. In molti casi si tratta dei prezzi più bassi mai registrati per questi titoli, il che rende l’occasione decisamente interessante.

Edizioni speciali, controller e accessori in promozione

C’è poi un dettaglio da non sottovalutare. In diversi casi le edizioni deluxe o comunque quelle arricchite da contenuti aggiuntivi finiscono per costare meno delle versioni standard grazie agli sconti applicati. Prima di acquistare un gioco specifico conviene quindi confrontare con attenzione i prezzi delle varie edizioni disponibili, perché la differenza può riservare qualche sorpresa.

Il Black Friday di Microsoft non si limita però ai giochi digitali. Le promozioni coinvolgono anche controller e accessori, con i pad proposti in genere con il 20% di sconto rispetto al prezzo di listino. È prevista inoltre una riduzione speciale del 15% sui controller personalizzati tramite Xbox Lab, che includono anche l’incisione gratuita.

Fonte: TecnoAndroid