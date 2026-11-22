Gli oceani hanno assorbito il 35% delle emissioni di carbonio prodotte dai combustibili fossili tra il 1990 e il 2019, una quota che ridisegna il peso dei mari nella partita contro la CO2. A rendere il dato ancora più interessante è il confronto con gli ecosistemi terrestri, che nello stesso arco di tempo si sono fermati al 13%. Parliamo quindi di una differenza netta, con le acque del pianeta capaci di trattenere quasi il triplo del carbonio rispetto a ciò che riescono a fare le terre emerse.

La nuova evidenza arriva da uno studio pubblicato su Science, e non si tratta di una semplice curiosità statistica. Il lavoro mette infatti in discussione alcune delle previsioni usate finora per descrivere il contributo di foreste e oceani alla regolazione del clima. In altre parole, il quadro su cui si basavano molte stime potrebbe dover essere rivisto, almeno per quanto riguarda la distribuzione dei compiti tra mare e terraferma.

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Trent’anni di misurazioni atmosferiche sotto la lente

Dietro la ricerca ci sono gli scienziati dello Scripps Institution of Oceanography, che fa capo all’Università della California a San Diego. Il gruppo ha passato al setaccio oltre trent’anni di misurazioni atmosferiche, un archivio lungo abbastanza da permettere di osservare le tendenze di fondo e non soltanto le oscillazioni di breve periodo. È proprio questa profondità temporale a dare solidità alle conclusioni, perché consente di distinguere un andamento costante da un semplice episodio isolato.

Il risultato principale riguarda la capacità di assorbimento dei mari, che secondo l’analisi è cresciuta in modo costante nel corso dei decenni presi in esame. Gli oceani, insomma, non si sono limitati a fare la loro parte. Hanno progressivamente aumentato la quantità di carbonio sottratta all’atmosfera, assumendo un ruolo sempre più centrale nel bilancio complessivo delle emissioni legate ai combustibili fossili.

Un dato del genere spiega bene perché il titolo della ricerca abbia attirato tanta attenzione. Se la quota di CO2 trattenuta dalle acque è più alta di quanto si pensasse, cambia anche il modo di leggere il contributo dei diversi ambienti naturali. E cambia soprattutto la percezione di chi stia davvero sostenendo il peso maggiore in questo lavoro silenzioso di compensazione.

Le terre emerse rallentano dopo il picco del 2009

Sul fronte opposto la situazione appare molto meno dinamica. La capacità delle terre emerse di catturare carbonio non ha mostrato un aumento significativo nel lungo periodo. Anzi, dopo aver toccato un picco intorno al 2009, ha generalmente rallentato. Un comportamento che si discosta parecchio da quello degli oceani, la cui curva ha continuato a salire con regolarità lungo tutto l’intervallo analizzato.

Questa divergenza è forse l’aspetto più rilevante dell’intero studio. Da una parte c’è un sistema marino che ha via via incrementato il proprio contributo, dall’altra un insieme di ecosistemi terrestri che, superato il momento di massima efficienza, ha perso slancio. La forbice tra il 35% attribuito ai mari e il 13% legato alla terraferma racconta proprio questo squilibrio, maturato nell’arco di circa tre decenni.

Il confronto riguarda direttamente anche le foreste, spesso considerate il principale alleato naturale contro l’accumulo di gas serra. Secondo i dati raccolti dai ricercatori californiani, però, il loro contributo complessivo, insieme a quello degli altri ambienti terrestri, resta nettamente inferiore a quello garantito dalle acque del pianeta. Ed è esattamente su questo punto che il lavoro pubblicato su Science invita a riconsiderare le stime adottate finora sul ruolo di foreste e oceani nella regolazione del clima.

Fonte: TecnoAndroid