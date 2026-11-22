Si chiama 1666 Amsterdam ed è il progetto a cui Patrice Désilets, da molti considerato il padre di Assassin’s Creed, ha dedicato una fetta enorme della propria carriera. Il titolo sviluppato da Panache Digital Games è arrivato in Early Access ad agosto 2026, dopo una dura battaglia sulla proprietà intellettuale combattuta contro Ubisoft, lo studio che il game designer canadese aveva lasciato per l’ultima volta nel 2013.

Il momento scelto per il debutto ha qualcosa di curioso. Stando alle indiscrezioni, Assassin’s Creed Codename Hexe, il progetto Ubisoft che dovrebbe ruotare attorno ai processi alle streghe, avrebbe subito un rinvio di un anno. Uscire in accesso anticipato prima ancora che Hexe venisse mostrato ufficialmente suona un po’ come piantare una bandiera e dire a tutti che lo studio di Montreal è arrivato per primo su questo terreno.

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1666 Amsterdam: dal diavolo alle streghe, quindici anni di lavoro

Durante la Gamescom, con un controller Xbox in mano per mostrare la build appena pubblicata, Désilets ha raccontato le sue sensazioni contrastanti. Da una parte la soddisfazione di vedere finalmente il gioco su uno schermo, dall’altra la consapevolezza che il lunedì successivo il lavoro sarebbe ripreso come sempre. Non sono mancati nemmeno i dubbi. Più di una volta si è chiesto se fosse una follia inseguire la stessa idea per 15 anni, ma alla fine ha concluso che restare fedele al progetto è stata la scelta giusta, anche se nel frattempo è cambiato moltissimo.

In origine 1666 Amsterdam era il primo gioco pensato subito dopo Assassin’s Creed e risentiva parecchio dell’eredità di Ezio, Altair e delle regole costruite in quegli anni. Il protagonista era addirittura il diavolo. Nel 2020 però Désilets ha ricominciato da zero, cercando un personaggio capace di rappresentare quel lato oscuro del mondo. La risposta sono state le streghe. L’idea era replicare con loro quanto fatto a suo tempo con gli Assassini, quindi un open world e una strega carismatica a cavallo della scopa, lontana dall’immagine della vecchietta chiusa in una capanna nel bosco.

Anche il gatto ha una storia travagliata. Per molto tempo si potevano possedere i felini, ma la protagonista Noa non era affiancata da un gatto fisso perché Désilets temeva di cadere nel cliché della strega con il micio. Poi è arrivata l’intuizione. Aaron, il personaggio del 1999, per lungo tempo era stato soltanto una figura spettrale che possedeva le persone. Farlo vivere dentro un gatto nel 1666 ha permesso di intrecciare continuamente le due epoche, con il rapporto tra i due protagonisti a tenere insieme il tutto. Il creativo ci tiene comunque a precisare che non si è trattato di un colpo di genio calato dall’alto, perché il team lavora in modo iterativo.

Abilità, morte e ascolto della community

Proprio i playtest hanno cambiato una delle meccaniche più discusse. Nelle prime versioni, morendo, Noa perdeva tutte le abilità e bisognava andarle a recuperare di nuovo nel mondo aperto. I tester non l’hanno presa bene, dopo aver passato due ore a raccogliere tutto. Ora ogni forziere e ogni gabinetto delle curiosità trovato sblocca un nuovo tipo di abilità in modo permanente. In caso di fallimento parte una sorta di grande lotteria che assegna poteri nuovi, alcuni uguali ai precedenti, senza costringere a rifare la ricerca.

Il risultato è che la stessa missione può richiedere un approccio diverso. Magari prima si poteva contare sul Warp e si era forti negli scontri, mentre adesso si è meno potenti fisicamente ma più abili nella Compulsion. Completando un Esbat, cioè un intero ciclo lunare, diventa possibile bloccare una o due abilità per sempre.

L’ascolto della community ha comunque dei limiti precisi. Chi vorrebbe un animale diverso dal gatto resterà deluso, e la narrativa rimane saldamente nelle mani degli sviluppatori, che stanno scrivendo una storia pensata per sorprendere i giocatori. Sul fronte delle meccaniche, invece, Désilets si aspetta che i giocatori tirino fuori soluzioni a cui nessuno aveva pensato. Nel frattempo il team di Montreal è già al lavoro con idee su cosa modificare. Lo studio ha una propria lista di funzionalità da realizzare e, quando un suggerimento della community coincide con quei piani, diventa subito la priorità numero uno.

Fonte: TecnoAndroid