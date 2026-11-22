Pearl Abyss ha deciso di puntare con decisione sull’intelligenza artificiale nello sviluppo dei suoi videogiochi, e lo ha messo nero su bianco. Lo studio coreano intende integrare questi strumenti in misura sempre maggiore all’interno del BlackSpace Engine, il motore grafico su cui poggiano i suoi progetti, con un obiettivo preciso: lavorare più in fretta e alzare il livello qualitativo dei contenuti. È una scelta che va un po’ controcorrente, visto che nel mondo dei videogiochi l’AI continua a essere guardata con parecchio sospetto.

L’annuncio non è arrivato durante un evento o una presentazione pubblica ma in una forma decisamente più sobria. La società ha affrontato l’argomento in modo piuttosto approfondito in una lettera agli investitori diffusa nelle scorse ore, quella dedicata ai risultati finanziari del terzo trimestre del 2026. Accanto ai numeri del periodo trova quindi spazio anche una visione abbastanza chiara su come lo studio intende organizzare il proprio lavoro nei prossimi anni.

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Un supporto per gli sviluppatori e non un sostituto

Sul punto più delicato Pearl Abyss ha scelto una linea simile a quella già adottata da diversi altri studi che promettono di usare queste tecnologie con giudizio, di fare le cose per bene, per così dire. Secondo la casa coreana l’AI non prenderà il posto degli sviluppatori ma li affiancherà nelle varie fasi della produzione, come uno strumento in più a disposizione delle persone che i giochi li costruiscono davvero.

Non si tratta nemmeno di un progetto rimasto sulla carta. Già adesso chi lavora nello studio sfrutta questi sistemi per automatizzare le attività ripetitive, ricevere assistenza nella creazione dei contenuti e ottimizzare le procedure di test. Si parla insomma di quella parte del lavoro più meccanica e dispendiosa, che porta via tempo senza aggiungere molto sul piano creativo.

Il passo successivo è allargare il raggio d’azione. L’intenzione dichiarata è estendere l’uso di questi strumenti all’intera catena produttiva, così da ridurre i tempi di sviluppo e destinare maggiori risorse agli aspetti creativi e tecnici dei progetti. Meno ore impiegate in compiti di routine, quindi, e più energie concentrate su ciò che richiede ingegno e competenza.

Meccaniche e prototipi verificati molto prima

Tra le tappe più recenti indicate dallo studio c’è quella legata alla validazione delle idee e delle prime bozze di gioco. Fino a poco tempo fa il team poteva capire se una determinata meccanica funzionava soltanto dopo averla implementata manualmente, con tutto il lavoro che un passaggio del genere comporta. Solo a quel punto era possibile valutare se la strada intrapresa fosse quella giusta oppure no.

Oggi l’intelligenza artificiale permette di mettere alla prova rapidamente più soluzioni e diverse varianti prima ancora di avviare lo sviluppo vero e proprio. È un cambio di metodo non da poco, perché sposta la verifica a monte del processo invece di lasciarla alla fine, quando ormai molte risorse sono già state spese.

Il vantaggio pratico è piuttosto evidente. Gli sviluppatori riescono a individuare molto velocemente le alternative più promettenti e a mettere da parte quelle meno convincenti, evitando di sprecare tempo a iterare su idee e prototipi che alla fine non portano da nessuna parte. Secondo Pearl Abyss questo approccio consente di impiegare con molta più efficienza le risorse disponibili, e il BlackSpace Engine è il cuore su cui lo studio coreano conta di costruire questa nuova organizzazione del lavoro.

Fonte: TecnoAndroid