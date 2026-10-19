PlayStation 6 oltre i 1.000 euro? Il rumor punta il dito sull’IA

Il prezzo di PlayStation 6 potrebbe superare la soglia dei 1.000 euro al momento del lancio, almeno stando a un nuovo rumor che ha preso a circolare in rete. Le indiscrezioni sulla prossima console di casa PlayStation continuano a non portare buone notizie per chi spera in un cartellino abbordabile, e anche questa volta il quadro che emerge è tutt’altro che rassicurante. Il motivo ha un nome preciso, cioè la crisi dei componenti che da tempo pesa sull’intero settore dell’elettronica.

Non si tratta di un caso isolato. Le voci su PlayStation 6 si stanno accumulando e, una dopo l’altra, vanno tutte nella stessa direzione. Le stime sul prezzo di vendita crescono a ogni nuova indiscrezione e la cifra che circola adesso fa decisamente impressione. Parlare di una console da oltre mille euro, fino a poco tempo fa, sarebbe sembrato quasi fuori luogo. Oggi invece l’ipotesi viene presa sul serio, proprio perché il contesto economico attorno all’hardware è cambiato parecchio.

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Perché il prezzo di PlayStation 6 continua a salire

Alla radice del problema c’è lo sviluppo massiccio dei data center per l’intelligenza artificiale. La corsa all’IA richiede enormi quantità di hardware e questa domanda così sostenuta ha finito per scatenare una vera e propria crisi nella disponibilità dei componenti. Quando le risorse vengono assorbite in larga parte da un singolo settore, tutti gli altri si ritrovano a fare i conti con costi più alti, e il mondo delle console non fa eccezione.

Per chi progetta una macchina da gioco di nuova generazione la situazione diventa complicata. Ogni pezzo che finisce dentro una console ha un costo, e se quel costo lievita anche il prodotto finale tende inevitabilmente a seguire la stessa strada. Ecco perché le previsioni sul prezzo di lancio di PlayStation 6 si fanno via via più pesanti. Non dipende da scelte commerciali particolari ma da una pressione che arriva dall’esterno e che riguarda l’intera filiera.

Una crisi che non accenna a fermarsi

L’aspetto forse più preoccupante è che questa crisi dei componenti non mostra segnali di rallentamento. Lo sviluppo dei data center legati all’IA prosegue a ritmo sostenuto e, finché la domanda resterà così elevata, è difficile immaginare un calo dei prezzi nel breve periodo. Proprio per questo le stime su PlayStation 6 continuano a lievitare invece di stabilizzarsi.

Va detto con chiarezza che si parla ancora di rumor e non di informazioni ufficiali. Nessuna cifra è stata confermata e le indiscrezioni, per loro natura, possono cambiare anche in modo sensibile prima del debutto della console. Il fatto che le voci vadano tutte nella stessa direzione, però, rende il tema difficile da ignorare per chi segue da vicino il mercato del gaming. Per gli appassionati il messaggio è piuttosto chiaro. La prossima generazione di console PlayStation rischia di arrivare con un prezzo ben più alto di quanto molti si aspettassero, e la soglia psicologica dei mille euro potrebbe essere superata. A pesare su questa prospettiva è soprattutto la corsa all’intelligenza artificiale, che continua ad assorbire componenti e a spingere verso l’alto i costi dell’hardware, con le stime sul prezzo di PlayStation 6 che di conseguenza salgono ancora.

Fonte: TecnoAndroid