Xbox Project Helix potrebbe costare fino a 1.650 euro nel 2028

Il futuro hardware di casa Microsoft comincia a prendere forma e le cifre che circolano sono di quelle che fanno sobbalzare. Secondo un nuovo report, Xbox Project Helix, la console di prossima generazione del marchio, dovrebbe arrivare sul mercato entro il Natale 2028 con un prezzo che potrebbe oscillare tra 1.200 e EUR 1.605, cioè all’incirca tra 1.100 e 1.650 euro. Numeri importanti, che se confermati collocherebbero la nuova macchina in una fascia ben lontana da quella a cui il pubblico è abituato quando si parla di console.

Le indiscrezioni arrivano da fonti citate nel report e non si fermano soltanto al dispositivo principale. Il piano di Microsoft sembra infatti più articolato di quanto si potesse immaginare, con un debutto che non riguarda un solo prodotto ma due dispositivi distinti, pensati per uscire a distanza di circa un anno l’uno dall’altro.

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Prima la portatile, poi la console da salotto

Il primo tassello del progetto sarebbe una console portatile di nuova generazione. Stando a quanto emerso, questo dispositivo dovrebbe vedere la luce entro le festività del 2027, quindi con un certo anticipo rispetto al modello casalingo. Solo in un secondo momento toccherebbe alla console vera e propria, quella destinata a finire sotto il televisore, con un arrivo previsto in tempo per le feste del 2028.

Un calendario a due tempi, quindi, che vede la portatile aprire la strada e la console principale chiudere il cerchio l’anno successivo. Entrambe le finestre di lancio puntano al periodo natalizio, da sempre il momento più delicato e redditizio per chi vende hardware dedicato al gioco. Non è un dettaglio da poco perché indica con una certa chiarezza su quali stagioni commerciali la società intenda concentrare gli sforzi per la nuova famiglia Xbox. Al momento non ci sono informazioni più precise sulle date esatte né sulle caratteristiche tecniche dei due dispositivi. Il quadro che emerge riguarda soprattutto le tempistiche generali, oltre a un aspetto che inevitabilmente attirerà l’attenzione più di tutti gli altri.

Un prezzo da 1.200 a EUR 1.605, ma con un possibile aiuto

Il punto più discusso riguarda ovviamente il costo. Le proiezioni interne di Microsoft indicherebbero che la console potrebbe costare ai consumatori tra 1.200 e EUR 1.605. Tradotto in euro si parla grosso modo di una forbice tra 1.100 e 1.650 euro, una spesa che per molti appassionati rappresenterebbe un ostacolo tutt’altro che trascurabile.

C’è però un elemento che potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo il report Xbox potrebbe scegliere di sovvenzionare una parte di quel costo, accettando di andare in perdita sulla produzione del dispositivo. In pratica l’azienda venderebbe la console a un prezzo inferiore rispetto a quanto le costa realizzarla, assorbendo la differenza pur di rendere l’acquisto più accessibile al pubblico. Una strategia che, se adottata, permetterebbe di abbassare il cartellino finale rispetto alle cifre indicate nelle stime.

Resta il fatto che si tratta di previsioni interne e non di un listino ufficiale. Le cifre emerse fotografano lo scenario valutato dall’azienda in questa fase, mentre la decisione su quanto del costo eventualmente coprire non risulta ancora definita. Per ora l’unica certezza riguarda le finestre di lancio indicate, con la portatile attesa entro le feste del 2027 e Project Helix entro il Natale successivo. La notizia è ancora in fase di sviluppo e potrebbero arrivare ulteriori dettagli nelle prossime ore.

Fonte: TecnoAndroid