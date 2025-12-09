Woojer Mat: presentato il nuovo coprimaterasso contro lo stress

Un approccio completamente nuovo sta emergendo nel settore delle tecnologie per il benessere domestico. A tal proposito, un recente dispositivo proposto da una società già nota per i suoi prodotti aptici presenta un coprimaterasso capace di trasformare l’audio in una stimolazione fisica uniforme. Il risultato è un supporto pensato tanto per chi desidera vivere l’intrattenimento in modo immersivo quanto per chi cerca un metodo alternativo per favorire rilassamento e recupero. Il funzionamento ruota attorno a una serie di trasduttori aptici che convertono i segnali sonori in vibrazioni distribuite lungo tutta la superficie. La tecnologia impiegata permette di percepire sul corpo frequenze comprese nel range più efficace per l’attivazione dei meccanoricettori. In particolare, l’emissione di suoni a bassa frequenza, tra 20 e 100Hz, viene sfruttata per sciogliere tensioni muscolari e favorire un abbassamento del livello di stress.

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. L’architettura interna comprende sei trasduttori e una risposta in frequenza aptica che si estende da 1 a 250Hz. Mentre la parte audio copre l’intervallo compreso tra 20 e 20kHz. L’impedenza di 11Ω contribuisce alla gestione corretta del segnale quando il dispositivo è collegato a diverse tipologie di player o amplificatori.

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La presenza di una tripla opzione di collegamento (Bluetooth, AUX e USB-C) consente di integrarlo con qualunque sorgente audio esterna. È possibile utilizzarlo con cuffie o speaker, mantenendo sempre una perfetta sincronizzazione tra traccia sonora e risposta tattile. La gestione dei parametri principali avviene tramite controlli integrati e indicatori LED.

Inoltre, l’applicazione dedicata mette a disposizione una serie di programmi studiati per obiettivi specifici. Come il sollievo dal mal di schiena, la ricerca di maggiore chiarezza mentale o l’induzione di un rilassamento profondo. Attualmente il prodotto è in vendita al prezzo scontato di 763,95 euro, una cifra che rispecchia la natura altamente specializzata della tecnologia.