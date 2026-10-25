Windtre Reload Plus rincara, ma ora ripara con ricambi originali

Windtre ritocca verso l’alto il prezzo di Reload Plus e Reload Plus EU, i due servizi pensati per proteggere gli smartphone comprati a rate o con un finanziamento. L’aumento è di 1 euro al mese e riguarda tutte le fasce previste, ma arriva insieme a una novità concreta per chi attiva l’offerta da lunedì 19 ottobre: la possibilità di chiedere la riparazione del telefono con componenti originali. Un ritocco al canone, quindi, accompagnato da un servizio in più che prima mancava.

Va detto subito che il rincaro non tocca tutti. Chi aveva già attivato uno dei due pacchetti prima di questa data continua a pagare esattamente quanto pagava finora, senza nessuna variazione sul canone. La modifica vale invece per le nuove attivazioni, che da oggi partono da almeno 6,99 euro al mese contro i 5,99 euro mensili richiesti in precedenza. Una differenza piccola sulla singola mensilità, che però si fa sentire se moltiplicata per tutta la durata della rateizzazione.

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Cosa cambia con i ricambi originali

Il punto più interessante dell’aggiornamento riguarda proprio le riparazioni. Fino a ora le formule di Windtre ruotavano attorno a due funzioni principali, cioè la sostituzione dello smartphone in caso di danni e la possibilità di cambiarlo più avanti con un altro modello. A queste si aggiunge adesso l’opzione di far sistemare il dispositivo utilizzando pezzi originali, un aspetto che molti utenti considerano decisivo quando si tratta di mettere le mani su un telefono di fascia alta pagato a rate.

La nuova possibilità, è bene ricordarlo, è legata a chi sceglierà Reload Plus o la sua variante europea a partire dal 19 ottobre. Le altre caratteristiche restano al loro posto e il servizio si allarga, senza stravolgere quello che c’era già. Il costo mensile continua a dipendere dalla fascia di prezzo dello smartphone scelto, mentre al momento di una sostituzione possono essere richiesti importi aggiuntivi in base al tipo di intervento necessario.

Le differenze tra Reload Plus e Reload Plus EU

Per orientarsi tra le due proposte conviene guardare a cosa offre ciascuna. Reload Plus è la versione di base e consente di sostituire lo smartphone e, dal tredicesimo mese in poi, di cambiarlo con uno dei modelli disponibili nel catalogo. È la soluzione pensata per chi vuole tutelarsi dai danni e avere la libertà di passare a un dispositivo diverso dopo il primo anno di utilizzo.

Reload Plus EU aggiunge invece qualche tutela in più. Oltre a sostituzione e cambio, include infatti la protezione contro il furto in Italia e permette di chiedere la sostituzione del telefono anche quando ci si trova in uno dei Paesi dell’Unione Europea. Una copertura più ampia, quindi, utile soprattutto per chi viaggia spesso o teme di perdere lo smartphone a causa di un furto.

In entrambi i casi le formule sono disponibili soltanto in abbinamento all’acquisto di uno smartphone a rate o tramite finanziamento con Windtre, e non possono essere sottoscritte separatamente. L’aumento di 1 euro al mese si applica a tutte le fasce di entrambi i servizi, con la soglia minima che per i nuovi clienti sale così a 6,99 euro mensili.

Fonte: TecnoAndroid