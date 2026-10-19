iPhone Duo da Iliad: preordini aperti, consegne dal 23 ottobre

I preordini di iPhone Duo sono ufficialmente aperti anche da Iliad, che permette di prenotare il primo smartphone pieghevole di Apple pagandolo tutto subito oppure scegliendo la strada delle rate. Le consegne partiranno da venerdì 23 ottobre, una notizia tutt’altro che scontata visto l’andamento che ha accompagnato questo lancio. Per chi aspettava il pieghevole della Mela, la data ora c’è.

L’operatore francese non ha fatto economia sull’offerta. iPhone Duo arriva nelle due colorazioni presentate da Apple, Star White e Night Sky, e in tutti i tagli di memoria previsti. Si parte quindi da 256 GB per salire fino a 2 TB, senza versioni escluse dal catalogo. Chi punta al nuovo dispositivo trova l’intera gamma disponibile e non deve ripiegare su configurazioni di compromesso solo perché acquista tramite il proprio gestore.

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Findomestic o Younited Pay, le due strade per le rate

Sul fronte del pagamento a rate Iliad mette sul tavolo due soluzioni piuttosto diverse tra loro. La prima passa per Findomestic e prevede un finanziamento a tasso zero e senza anticipo, con durata di 12 oppure 24 mesi. Il meccanismo è quello più classico: il cliente compra lo smartphone e lo salda un pezzo alla volta attraverso le rate stabilite. Alla fine del percorso il telefono resta suo a tutti gli effetti.

La seconda opzione si chiama Younited Pay e anche qui non ci sono interessi né anticipo da versare. Cambia però la durata, che può essere di 12 o di 20 mesi, e soprattutto entra in gioco il Trade In, che apre a due possibilità ben distinte. Con il rinnovo dello smartphone la rata mensile si abbassa, a patto di accettare la restituzione di iPhone alla scadenza del finanziamento. Una formula che strizza l’occhio a chi è abituato a cambiare telefono con una certa regolarità e non ha particolare interesse a conservarlo nel tempo.

Poi c’è la permuta, che segue una logica diversa. In questo caso si consegna subito un vecchio dispositivo Apple e il valore riconosciuto all’usato viene scalato dall’importo da finanziare. Meno denaro da coprire con le rate, quindi, e un modo concreto per sfruttare un vecchio iPhone rimasto magari a prendere polvere in un cassetto. Più alto è il valore attribuito al dispositivo consegnato, più leggero diventa il finanziamento.

Chi può acquistarlo e dove

C’è però un requisito da tenere bene a mente. Per comprare iPhone Duo con Iliad bisogna essere già clienti mobile dell’operatore oppure attivare una delle sue offerte contestualmente all’acquisto. Non basta quindi scegliere il modello e procedere al pagamento, serve avere una linea attiva o aprirne una nello stesso momento.

La spedizione a domicilio ha un costo di 10 euro. Chi preferisce un contatto diretto può invece rivolgersi alle Simbox presenti negli Iliad Store e nei Corner, dove il personale è a disposizione per accompagnare il cliente lungo tutta la procedura. Una soluzione comoda soprattutto per chi vuole orientarsi con calma tra le varie formule di pagamento, confrontare la durata dei finanziamenti o farsi spiegare nel dettaglio come funziona il rinnovo.

Al di fuori dell’operatore, Apple iPhone Duo risulta acquistabile online anche da Galaxus al prezzo di 2.369 euro.

Fonte: TecnoAndroid