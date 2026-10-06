WINDTRE, ora è ufficiale: arriva l’anticipo di 10 euro sul modem

Chi attiva una nuova linea fissa con WINDTRE a partire questo mese di ottobre, si trova davanti a una voce di spesa che prima non esisteva, cioè un costo una tantum di 10 euro legato al modem, addebitato direttamente nella prima fattura. Il canone mensile delle offerte resta esattamente quello di prima, a cambiare è soltanto l’esborso iniziale.

Fino al 30 settembre 2026 il meccanismo era più lineare. Il router incluso in vendita abbinata nelle proposte di rete fissa dell’operatore veniva pagato solo attraverso la rateizzazione, senza nulla da versare all’inizio. Lo stesso valeva per il contributo di attivazione, anch’esso spalmato a rate, salvo le promozioni che lo azzeravano del tutto. In generale, quindi, sottoscrivere un’offerta fissa WINDTRE non comportava alcun costo iniziale.

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Come funziona il nuovo anticipo sul modem

Per tutte le attivazioni effettuate dal 1° ottobre 2026 è stato introdotto un contributo iniziale di 10 euro a titolo di anticipo per il modem compreso nelle offerte casa. La novità riguarda ogni canale di vendita, dai negozi fisici fino alle sottoscrizioni online, quindi non esistono strade alternative per evitarla.

L’importo compare nella prima bolletta della linea fissa con una dicitura piuttosto chiara, ovvero “Anticipo rata modem”. Non si tratta dunque di un aumento del prezzo mensile ma di un addebito singolo, che si presenta una sola volta all’avvio del contratto.

La misura non si limita al mondo consumer. Dalla stessa data il nuovo costo viene applicato anche alle offerte pensate per i clienti con Partita IVA, con una sola eccezione, rappresentata da Super Fibra Professional BOX, che resta esclusa da questo addebito.

Rate invariate ma costo complessivo più alto

Nonostante l’arrivo dei 10 euro iniziali, nelle offerte Super Fibra (FTTC e Fibra FTTH) e Super Internet Casa (FWA 5G) il dispositivo continua a essere incluso a rate in vendita abbinata, con importi già compresi nel prezzo mensile finale.

Con Super Fibra in FTTC e Fibra FTTH il modem WiFi 7 viene proposto a 5,99 euro al mese per 48 mesi, cifra già conteggiata nel canone. Situazione analoga per Super Internet Casa in versione FWA Indoor, dove però l’apparecchio è diverso, trattandosi del TCL HH516V 5G con SIM integrata, sempre WiFi 7 e sempre a 5,99 euro mensili per 48 mesi inclusi nel costo finale.

Nel caso della soluzione FWA Outdoor la formula cambia leggermente. Modem WiFi 7 e antenna 5G sono compresi nel prezzo mensile di Super Internet Casa per un totale di 12,99 euro al mese per 48 mesi, così suddivisi: 3 euro per il router e 9,99 euro per l’antenna.

Restano quindi invariati sia l’importo delle singole rate sia la durata di quattro anni della rateizzazione. Il nuovo addebito si aggiunge semplicemente a quanto già previsto, lasciando intatto il canone delle offerte. Il conto finale del dispositivo, però, sale di 10 euro. Prendendo come riferimento il router a 5,99 euro al mese, prima il totale arrivava a 287,52 euro, mentre per chi attiva dal 1° ottobre 2026 la spesa complessiva raggiunge 297,52 euro, sommando l’anticipo iniziale alle 48 rate mensili.

Fonte: TecnoAndroid