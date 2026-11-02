Harry Houdini non morì ad Halloween? Il dubbio di un ex chirurgo

La morte di Harry Houdini è sempre stata legata a una data quasi teatrale, cioè la notte di Halloween di 100 anni fa. Per un uomo che ha costruito la propria fama su fughe impossibili e misteri, una scomparsa proprio il 31 ottobre del 1926 sembrava quasi l’ultimo numero del suo repertorio. Ora però una nuova indagine condotta da un ex chirurgo mette in discussione proprio quel giorno. Secondo questo lavoro il celebre illusionista non sarebbe affatto morto ad Halloween, almeno non nel modo in cui la storia lo ha sempre raccontato.

Al centro di tutto c’è un documento che di solito non attira grande attenzione, il certificato di morte. Per la precisione si tratta di uno dei certificati legati alla fine del mago. L’ex medico, passato dalla sala operatoria al ruolo di investigatore, ha notato alcune stranezze nelle informazioni riportate su quel foglio. Sono anomalie abbastanza evidenti da far nascere una domanda che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata quasi impensabile. I dettagli sulla morte di Houdini potrebbero essere stati cambiati?

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Un centenario che riapre il caso Houdini

Il momento in cui arriva questa ricerca ha un peso particolare. Nel 2026 cade infatti il centenario della scomparsa dell’artista e per un secolo l’anniversario è rimasto agganciato alla notte delle zucche e dei travestimenti. È facile intuire perché quella coincidenza abbia avuto tanta presa sull’immaginario collettivo. Un maestro dell’illusione che se ne va proprio nella notte più legata al mistero è una storia che si racconta quasi da sola, e proprio per questo nessuno sembra averla mai messa davvero in dubbio.

L’indagine del medico prova invece a separare il racconto dai documenti. Non si tratta di una teoria costruita su leggende o voci di corridoio, ma di un lavoro che parte da carte ufficiali e dalle incongruenze che vi compaiono. Quando un certificato presenta qualcosa che non torna, il dubbio diventa legittimo, soprattutto se riguarda una figura famosa come Houdini, la cui biografia è stata riletta, romanzata e celebrata infinite volte nel corso dei decenni.

Il peso di un certificato di morte

Un certificato di morte dovrebbe essere il punto fermo di qualsiasi ricostruzione storica. È il documento che fissa nero su bianco quando e come una persona se n’è andata. Proprio per questo le anomalie segnalate dall’ex chirurgo hanno un valore che va oltre la semplice curiosità. Se in uno dei documenti ufficiali compaiono elementi strani, l’intera versione accettata finora rischia di poggiare su basi meno solide di quanto si pensasse.

Il dato più sorprendente resta quello della data. Halloween è diventato con il tempo una parte integrante del mito dell’illusionista, quasi un tassello inseparabile dalla sua figura pubblica. Mettere in discussione quel giorno significa toccare uno dei pilastri della narrazione costruita attorno a lui. E la questione sollevata dal ricercatore non riguarda soltanto un errore di calendario, perché tocca la possibilità che qualcuno abbia modificato le informazioni sulla sua scomparsa.

Il lavoro dell’ex medico si concentra quindi su un interrogativo preciso, cioè se i dettagli ufficiali sulla morte di Harry Houdini siano stati alterati. Le stranezze individuate in uno dei certificati sono il punto di partenza di questa nuova ricostruzione, che a cento anni di distanza porta l’ex chirurgo a sostenere che il grande mago non sia morto nella notte di Halloween.

Fonte: TecnoAndroid