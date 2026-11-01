Libri scritti con l’AI: riconoscerli è sempre più difficile

Riconoscere un libro scritto con l’intelligenza artificiale è diventato un problema concreto, molto più di quanto si potesse immaginare qualche tempo fa. Basta chiedere a ChatGPT, a Gemini o a qualsiasi altro sistema di creare un’opera partendo da zero con poche indicazioni per rendersene conto. Il tema, l’ambientazione, la lunghezza e il genere sono sufficienti, e in una manciata di minuti l’AI consegna un romanzo completo, pronto per essere letto.

Davanti a una capacità del genere viene spontaneo porsi una domanda legittima, cioè quanto sia davvero originale quello che queste piattaforme producono. Non si tratta di una curiosità da appassionati di tecnologia ma di un interrogativo che tocca da vicino chi lavora con le parole ogni giorno.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Editoria e AI, un confine sempre più sottile

Per il mondo dell’editoria la questione pesa parecchio. Distinguere un testo nato dalla penna di un autore in carne e ossa da uno generato con ChatGPT o con strumenti simili sta diventando un’impresa sempre più complicata. I motivi sono abbastanza intuitivi. Gli strumenti migliorano di continuo, i modelli diventano più performanti a ogni passo e la linea che separa l’umano dall’artificiale appare ogni giorno più sfumata.

Il fenomeno però funziona anche nella direzione opposta, ed è forse l’aspetto più curioso. Capita sempre più spesso che testi scritti da persone vengano accusati di essere frutto di una macchina. E non serve scomodare la narrativa o i grandi romanzi. Succede anche con le notizie pubblicate online, dove nei commenti non mancano lettori pronti a puntare il dito contro articoli che a loro dire sarebbero stati prodotti dall’AI. Il sospetto insomma si è diffuso ovunque, a volte con toni tutt’altro che gentili.

Diritto d’autore, trasparenza e un approccio scientifico

Il nodo non riguarda soltanto la qualità della scrittura, che pure resta un elemento centrale. Sul tavolo ci sono anche il diritto d’autore e la trasparenza nei confronti di chi legge, due aspetti che diventano cruciali quando non è più chiaro chi abbia effettivamente firmato un’opera. Sapere se dietro a un romanzo ci sia un autore o un software non è un dettaglio da poco per chi acquista un volume, così come non lo è per chi deve tutelare la proprietà intellettuale di un testo.

Proprio per questo la domanda su come riconoscere i contenuti generati dall’AI ha smesso di essere un semplice argomento da salotto. Affidarsi all’intuito o alle sensazioni non basta più, visto che anche i lettori più attenti finiscono per sbagliare in un senso o nell’altro, scambiando per artificiale ciò che è umano e viceversa. Il confine sfumato di cui si parlava prima rende ogni giudizio a occhio piuttosto fragile, e il rischio di accuse infondate cresce di pari passo con la qualità degli strumenti.

Qualcuno però ha deciso di affrontare la faccenda in modo diverso dal semplice colpo d’occhio. Invece di basarsi su impressioni personali, la questione è stata esaminata attraverso un vero e proprio metodo scientifico di analisi, con l’obiettivo di capire se esistano elementi concreti in grado di distinguere un libro scritto da una persona da uno costruito con l’intelligenza artificiale.

Fonte: TecnoAndroid