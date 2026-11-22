Da oggi, 16 novembre 2026, WindTre propone ai nuovi clienti in cerca di una SIM solo dati la Giga Card 200 5G, un’offerta autodisattivante che si attiva direttamente online con un unico pagamento una tantum e senza rinnovo automatico. Come indicato sul sito ufficiale dell’operatore, la promozione resterà disponibile fino al 25 gennaio 2027, salvo cambiamenti, e prende il posto della Super Internet Card 5G.

Nel frattempo l’operatore ha prorogato fino alla stessa data tutte le offerte solo dati che inizialmente scadevano il 15 novembre 2026. Restano quindi sottoscrivibili l’intera gamma Giga 5G Online, con Giga illimitati a partire da 16,99 euro al mese, e la gamma Giga 110 5G Online, che offre 110 Giga a 5,99 euro al mese.

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Rimangono attive anche le proposte per nuovi numeri Blue Unlimited 5G Online e Blue Unlimited 5G EP Online. Adesso comprendono minuti illimitati, 250 SMS al posto dei 200 di prima e Giga illimitati a 10,99 euro al mese, sempre con scadenza fissata al 25 gennaio 2027. Lo stesso vale per la gamma Voce 5G Online, ora con minuti illimitati, 250 SMS e 3 Giga a 5,99 euro al mese.

Cosa offre la nuova Giga Card 200 5G

Il pacchetto della Giga Card 200 5G mette a disposizione 200 Giga di traffico dati in 5G da sfruttare nell’arco di 2 mesi, al prezzo di 15,99 euro una tantum addebitati sul credito residuo. Trascorsi i due mesi di validità l’offerta si spegne da sola e non prevede alcun rinnovo successivo. Non ci sono nemmeno costi di attivazione né spese extra per la nuova SIM o eSIM, quindi l’unica cifra da mettere in conto è proprio quella dei 15,99 euro. Con questo genere di promozioni a disattivazione automatica, di solito, una volta esauriti i Giga si può continuare a navigare a velocità ridotta a 128 Kbps.

Anche sul fronte dell’attivazione le cose si sono semplificate. Da inizio dicembre 2024, oltre alla video identificazione già prevista, WindTre consente di riconoscersi online con SPID e CIE quando si acquista una nuova SIM sul sito con spedizione a domicilio. Dal 28 marzo 2025 è poi possibile comprare online anche una eSIM abbinata a una delle offerte mobile in catalogo. In questo caso non serve attendere il corriere come succede con la SIM fisica perché l’identificazione tramite video, SPID o CIE si può completare subito dopo l’acquisto, appena arriva l’email con il QR Code, e la eSIM diventa operativa in poco tempo.

Velocità di navigazione e copertura 5G

Tutte le offerte citate includono l’abilitazione automatica al 5G dell’operatore, utilizzabile con un dispositivo compatibile e trovandosi in una zona coperta. Al momento la rete raggiunge il 97% della popolazione in FDD DSS e l’82% in 5G TDD. I documenti di trasparenza e la sintesi contrattuale delle offerte con 5G indicano una velocità massima stimata di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, mentre la pagina dedicata a questa tecnologia parla di un massimo di 1,6 Gbps.

Per quanto riguarda il 3G, dal 7 giugno 2024 è partito lo spegnimento della frequenza 2100 MHz, riaccesa in tecnologia 4G. La vecchia rete continua comunque a funzionare grazie alla banda 900 MHz, che però verrà dismessa più avanti.

Piano New Basic e Giga in roaming

Sulle nuove SIM dell’operatore è sempre incluso il piano tariffario New Basic, che normalmente costa 4 euro al mese. Finché si attiva e si mantiene un’offerta, però, il cliente non paga nulla per questa voce.

In roaming nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina si possono usare tutti i minuti e gli SMS previsti in Italia, mentre per i dati la normativa impone un tetto mensile. Nel caso della Giga Card 200 5G, secondo quanto riportato sul sito di WindTre, il limite è di 26,3 Giga. Una volta consumata questa soglia l’operatore invia un avviso e, se si continua a navigare, scatta una tariffa extrasoglia che per tutto il 2026 è pari a 0,1342 centesimi di euro per ogni MB, conteggiati a scatti di un KB.

Fonte: TecnoAndroid