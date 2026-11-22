Google ha avviato il rilascio di una nuova impostazione per Gboard, la tastiera predefinita degli smartphone Made by Google e di tanti altri dispositivi Android, molto apprezzata anche su iOS. Chi utilizza la versione beta dell’app può ora decidere per quanto tempo la tastiera debba tenere in memoria gli elementi copiati negli Appunti. Nel codice è spuntata anche un’altra novità ancora in fase di sviluppo, dedicata al comando Incolla.

Della funzione si era sentito parlare per la prima volta a metà agosto, quindi poco più di tre mesi fa. Da allora Google ha lavorato per rendere gli Appunti della tastiera più versatili e per offrire agli utenti un controllo maggiore su ciò che viene conservato.

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Gboard e la cronologia degli appunti: sette intervalli tra cui scegliere

All’interno delle impostazioni di Gboard, nella sezione dedicata agli Appunti, compare adesso la voce “Conserva la cronologia degli appunti per”. Accanto c’è un cursore che consente di regolare l’intervallo temporale, cioè il periodo durante il quale la tastiera manterrà gli elementi copiati prima di cancellarli.

Le opzioni disponibili sono sette in tutto: 1 ora, 2 ore, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 18 ore e 24 ore. Scegliendo un valore diverso da quello di 1 ora si può sempre tornare al comportamento standard grazie al pulsante “Usa impostazione predefinita” che si trova nella parte bassa della schermata.

Fino a oggi l’unico modo per tenere un contenuto negli appunti oltre l’ora era bloccarlo. Un sistema che funzionava bene, certo, ma che obbligava poi a rimuovere l’elemento a mano. Con la nuova impostazione invece il testo copiato può restare disponibile più a lungo e poi eliminarsi automaticamente, senza alcun intervento. Gli elementi bloccati comunque restano dove sono e continueranno a rimanere negli appunti a tempo indeterminato.

Il rilascio è partito ufficialmente, con la consueta componente lato server, dalla versione 18.8.0.1022711984 beta di Gboard per Android. Per il momento quindi la funzione è riservata ai soli beta tester.

Un comando Incolla più potente in fase di sviluppo

Analizzando la stessa versione beta, il noto insider AssembleDebug ha scoperto che il team di sviluppo sta preparando una funzione Incolla più evoluta rispetto a quella attuale. In futuro selezionando questa opzione verrà mantenuta la formattazione originale del testo copiato.

Il comando disponibile finora, che inserisce il contenuto senza conservarne la formattazione, non verrà eliminato. Resterà al suo posto accompagnato da un’icona che ricorda una T rovesciata e barrata, così da distinguerlo chiaramente dalla nuova voce. Le immagini emerse mostrano entrambe le opzioni affiancate e il diverso risultato che si ottiene incollando lo stesso contenuto con la formattazione oppure ripulendolo.

Come scaricare o aggiornare la tastiera di Google

Per installare o aggiornare Gboard su uno smartphone Android basta aprire la pagina dell’app sul Google Play Store e toccare “Installa” in caso di prima installazione oppure “Aggiorna” se è disponibile una nuova versione.

Chi preferisce provare in anteprima le novità destinate ad arrivare più avanti può iscriversi al Programma Beta dell’app e scaricare Gboard (beta). Se il programma risulta al completo resta comunque possibile procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK.

Fonte: TecnoAndroid