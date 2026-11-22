Ubisoft guarda al cinema per ridisegnare il futuro di Massive Entertainment e lo fa scegliendo un riferimento molto preciso. Il nuovo dirigente Christoph Hartmann vorrebbe infatti ispirarsi ad A24, la casa di produzione diventata simbolo del cinema indipendente americano, con l’obiettivo di realizzare videogiochi capaci di conquistare la critica e allo stesso tempo il grande pubblico. Una strada che passa anche dalla volontà di esplorare generi diversi dagli sparatutto, cioè dal territorio in cui lo studio si è mosso finora.

Hartmann arriva nel gruppo francese con un’esperienza recente alle spalle. Prima di questo incarico era infatti alla guida di Amazon Games, un ruolo che lo ha messo a contatto con le dinamiche di una grande divisione dedicata al gioco. Oggi quel bagaglio entra in Massive e porta con sé idee che sembrano già piuttosto definite. Sul pubblico a cui devono rivolgersi i prossimi titoli dello studio il manager non mostra particolari esitazioni, e la rotta tracciata appare chiara fin dalle prime dichiarazioni.

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Il modello A24 applicato ai videogiochi

Il paragone con A24 dice molto sulle ambizioni del nuovo corso. Si tratta di una delle realtà più apprezzate del cinema indipendente negli Stati Uniti, un nome che nel tempo è diventato un vero punto di riferimento per un certo tipo di produzione. Prenderla a modello significa guardare a progetti con una propria personalità, capaci di farsi notare per le idee prima ancora che per i numeri o per la spettacolarità a ogni costo.

Per Ubisoft si tratta di un cambio di prospettiva interessante. Il dirigente non parla soltanto di vendite o di grandi produzioni, ma mette al centro il riscontro della critica, affiancandolo a quello dei giocatori. Due elementi che non sempre camminano insieme e che invece, nella visione di Hartmann, dovrebbero diventare il metro di giudizio dei futuri lavori di Massive. L’idea è quella di costruire esperienze che sappiano parlare a chi segue il settore con occhio attento e anche a chi cerca semplicemente un buon gioco da portare a termine.

Oltre gli sparatutto per Massive Entertainment

L’altro punto chiave riguarda i generi. Lo studio svedese è stato a lungo associato agli sparatutto, ma la nuova dirigenza vorrebbe allargare gli orizzonti e sperimentare in direzioni differenti. Un passaggio che si lega in modo naturale all’ispirazione presa dal mondo del cinema, dove la casa americana si è costruita una reputazione proprio grazie alla varietà delle proposte e alla capacità di uscire dai binari più battuti.

La filosofia che emerge è quella di uno studio meno vincolato a una formula unica e più libero di muoversi tra stili e approcci diversi. Per Massive Entertainment questo potrebbe tradursi in progetti lontani da quanto realizzato in passato, pensati per raccogliere consensi su più fronti. Christoph Hartmann ha indicato con chiarezza la direzione e il riferimento a cui guardare, mettendo nero su bianco l’intenzione di creare giochi apprezzati dalla critica e dal pubblico seguendo l’esempio della casa di produzione più rappresentativa del cinema indipendente americano.

Fonte: TecnoAndroid