Quando una scheda SD rifiuta di accogliere un file oltre 4 GB, la prima reazione è pensare a un guasto o a una memoria piena. Eppure capita spesso di trovarsi davanti a decine di gigabyte ancora liberi e a un video che proprio non vuole saperne di essere copiato. Il messaggio di errore sembra assurdo, ma nella maggior parte dei casi la scheda funziona benissimo. Il vero responsabile ha un nome preciso, FAT32, cioè il formato con cui la memoria è stata organizzata.

Il punto è tutto qui. Non conta quanto spazio resti disponibile sulla scheda nel suo complesso, conta la dimensione del singolo elemento che si cerca di trasferire. FAT32 impone infatti un limite ben definito e non accetta file da 4 GiB in su. Un filmato lungo girato ad alta risoluzione, un archivio corposo o un’immagine di sistema superano facilmente questa soglia, e a quel punto la copia si interrompe senza appello.

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Perché FAT32 blocca i file più pesanti

Il file system è, in parole semplici, il modo in cui una memoria tiene in ordine i dati che contiene. Ne esistono diversi e ognuno porta con sé regole proprie. FAT32 è uno dei più diffusi e longevi, motivo per cui si trova ancora su moltissime schede e chiavette, ma ha un vincolo strutturale che nessuna impostazione può aggirare. Qualunque contenuto che raggiunga o superi i 4 GiB viene respinto, anche se lo spazio libero sarebbe più che sufficiente a ospitarlo.

Ecco perché la situazione appare così contraddittoria agli occhi di chi la vive. La scheda SD non è rovinata, non è contraffatta e non ha problemi di capienza. Semplicemente parla una lingua che non prevede file così grandi. Capire questo passaggio evita di buttare una memoria perfettamente sana o di comprarne un’altra senza motivo, perché il problema si risolve cambiando il formato e non l’hardware.

Come verificare il formato e passare a exFAT

Il primo passo consiste nel controllare quale file system stia usando la scheda. Basta collegarla al computer e aprirne le proprietà, dove compare l’indicazione del formato in uso. Se la voce riporta FAT32, il colpevole è stato individuato e la soluzione passa da exFAT, un formato pensato proprio per gestire file di grandi dimensioni senza il tetto dei 4 GiB.

Prima di intervenire serve però un minimo di prudenza. Cambiare formato significa formattare la memoria, e la formattazione cancella tutto ciò che contiene. Per non perdere foto e video conviene quindi copiare l’intero contenuto della scheda in una cartella sul computer o su un altro supporto, controllando che il trasferimento sia andato a buon fine. Solo dopo questo salvataggio si può procedere senza rischi.

A quel punto si avvia la formattazione scegliendo exFAT come nuovo file system tra le opzioni disponibili. L’operazione richiede pochi istanti. Terminata la procedura, i contenuti messi da parte possono essere riportati sulla scheda, che tornerà a ospitare le stesse fotografie e gli stessi filmati di prima. La differenza è che ora anche quel video troppo pesante, quello che prima veniva respinto, potrà essere copiato senza alcun intoppo, e lo stesso vale per qualsiasi file oltre 4 GB che si voglia archiviare in futuro.

Fonte: TecnoAndroid