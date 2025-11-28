Windtre: con meno di 8 euro 5G e tantissimi giga

Ogni utente sicuramente durante l’arco della giornata ha bisogno di sfruttare la promozione attiva sul suo numero di cellulare, minuti, SMS e soprattutto gigabyte sono infatti indispensabili per poter svolgere le attività che desideriamo come pubblicare una foto sui social ma anche inviare una mail molto importante, l’offerta infatti lavora in sincronia con il nostro smartphone permettendoci di restare connessi con la nostra vita digitale in ogni momento.

Di conseguenza è utile attivare un’offerta adatta alle nostre esigenze scandagliando con attenzione cataloghi disponibili nel nostro paese, in Italia infatti sono presenti davvero tanti operatori telefonici che garantiscono offerte di vario genere. Pensate per accontentare praticamente chiunque, tra questi sicuramente un nome di rilievo e quello di WINDTRE, l’operatore telefonico italiano infatti vanta una storia decisamente ricca e un catalogo altrettanto ampio, ecco dunque che oggi vi proponiamo un’offerta lanciata di recente che potrebbe sicuramente interessare molti di voi, si tratta della classica formula o l’inclusive dedicata ad alcuni specifici clienti, scopriamo di cosa si tratta.

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Portabilità del numero

La promozione in questione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità del numero da Iliad, Coop Voce e Poste Mobile, nello specifico garantisce la bellezza di 250 GB di traffico dati connettività 5G alla massima velocità con minuti limitati verso tutti ed SMS verso tutti nel numero di 50, la promozione ha un costo pari a 7,99 € al mese con costo di attivazione portabilità completamente gratuiti.

Se siete interessati all’offerta tutto ciò che dovete fare per attivarla e recarmi sul sito ufficiale di WINDTRE, trovare la voce riferita alla promozione che porta il titolo Go 250 e poi seguire gli step indicati all’interno della pagina online, ovviamente assicuratevi di far parte di uno degli operatori citati sopra in modo da poter effettuare la portabilità del vostro numero per poterlo dunque conservare, una volta eseguiti gli step citati all’interno del sito tutto sarà fatto e non vi resterà che attendere tre giorni lavorativi per assistere al completamento dell’operazione e iniziare ad utilizzare la vostra promozione sul vostro numero, nel frattempo sicuramente vi verrà affidato un numero provvisorio in modo da poter utilizzare fin dall’inizio i dati e tutto il resto.