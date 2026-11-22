Chi cerca una connessione mobile da dedicare soltanto a tablet, router o chiavette ha ancora un po’ di tempo per decidere, perché WindTre ha prorogato ufficialmente la promo 110 Giga Full Speed fino al 25 gennaio 2027. Il prezzo resta quello che aveva già attirato parecchia attenzione, cioè 5,99 euro al mese, per un pacchetto che rinuncia del tutto a minuti e SMS e punta esclusivamente sulla navigazione. Chiamate e messaggi, del resto, servono a poco a chi ha bisogno soltanto di stare online. Proprio questa formula essenziale colloca la proposta tra le più competitive del momento nel mondo delle SIM solo dati, un settore dove il rapporto tra prezzo e quantità di traffico fa quasi sempre la differenza.

Cosa offre la promo 110 Giga Full Speed di WindTre

Il cuore dell’offerta sta tutto nel bundle, generoso e soprattutto privo di rallentamenti. I 110 Giga mensili vengono erogati in modalità Full Speed, con velocità di picco che possono arrivare a 2 Gbps in download e a 200 Mbps in upload. Niente tagli di velocità una volta superata una certa soglia di traffico, quindi, che è poi il limite più fastidioso di molte tariffe pensate per la navigazione. Il traffico incluso viaggia alla massima velocità disponibile per tutto il pacchetto mensile, senza sorprese a metà mese.

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Il profilo di utente a cui guarda l’operatore è piuttosto chiaro. Si parla di chi sfrutta la rete mobile come vera alternativa alla linea fissa, magari per lo smart working, per lo streaming in alta definizione o per il gaming online. Sono tutti utilizzi in cui conta poter contare su prestazioni costanti, ed è esattamente ciò che la tariffa promette di garantire. A completare il quadro c’è la copertura 5G di WindTre, che assicura prestazioni elevate nelle zone in cui la tecnologia di quinta generazione è già disponibile. Per chi lavora da casa con un router o si porta dietro un tablet durante gli spostamenti, la combinazione tra traffico abbondante e rete veloce rappresenta un argomento difficile da ignorare.

Giga extra in Europa e attivazione gratuita

Anche chi si muove spesso fuori dall’Italia trova qualcosa di interessante. Il pacchetto aggiunge infatti 9,9 Giga di traffico dati extra utilizzabili nell’Unione Europea per i primi due mesi dall’attivazione, che si sommano ai consueti 9 Giga mensili previsti in roaming UE. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile per chi viaggia per lavoro o per piacere e non vuole rinunciare a una connessione affidabile appena oltrepassato il confine. Nelle prime settimane, insomma, la dotazione disponibile all’estero risulta decisamente più ampia del normale.

Sul fronte dei costi iniziali la situazione è altrettanto lineare, visto che l’attivazione gratuita abbatte la spesa d’ingresso e rende la promozione ancora più appetibile per i nuovi clienti. Un incentivo in più che si aggiunge a un canone già contenuto e che rende l’offerta di WindTre particolarmente accessibile per chi vuole provare una SIM dedicata alla sola navigazione senza grossi esborsi.

Dove attivare l’offerta solo dati di WindTre

La promo 110 Giga Full Speed si può sottoscrivere sia online sia nei punti vendita autorizzati dell’operatore, con tempo a disposizione fino al 25 gennaio 2027. Con questa proroga WindTre ribadisce la volontà di presidiare con decisione il segmento delle SIM solo dati, un mercato in crescita costante e sempre più affollato da operatori concorrenti.

Fonte: TecnoAndroid