Il Dipartimento di Polizia di Knoxville ha presentato un nuovo programma che affida a droni semiautonomi il compito di arrivare per primi sul luogo delle emergenze segnalate al 911. L’iniziativa si chiama “Drone as First Responder”, abbreviata in DFR, e si basa su 12 basi di lancio sparse sul territorio cittadino. Da queste postazioni i velivoli potranno alzarsi in volo a pochi secondi dalla ricezione di una chiamata e raggiungere quasi ogni angolo della città in appena 90 secondi. Sono queste le indicazioni pubblicate dalla stessa polizia locale, che punta a ridurre i rischi per la comunità e per gli agenti offrendo una visione in tempo reale durante quelle situazioni che cambiano rapidamente e richiedono decisioni immediate.

Come funzioneranno i droni del 911 a Knoxville

Sul modello esatto dei dispositivi che verranno impiegati non c’è ancora una conferma ufficiale. Il dato certo riguarda invece le postazioni di partenza, perché i droni decolleranno da basi Skydio installate all’interno di strutture di proprietà comunale. L’idea di fondo è piuttosto semplice e allo stesso tempo molto concreta. In diversi casi il velivolo dovrebbe arrivare sulla scena prima dell’agente che è chiamato ad accompagnare, e questo vantaggio di tempo permetterà agli operatori di ricevere informazioni preziose sul contesto in cui stanno per intervenire. Sapere in anticipo cosa aspetta una pattuglia può fare una differenza enorme, sia sul piano della sicurezza sia su quello dell’efficacia dell’intervento.

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Va detto che non ogni segnalazione al numero di emergenza farà partire automaticamente un drone. Il dipartimento ha chiarito che i mezzi aerei verranno inviati solo nelle chiamate in cui una copertura dall’alto può davvero risultare utile alla gestione complessiva della situazione. Rientrano in questa valutazione sia la protezione degli agenti che si recano sul posto sia la sicurezza pubblica in senso più ampio. Si tratta quindi di uno strumento pensato per affiancare le pattuglie e non per sostituirle, con un utilizzo selettivo legato alla natura dell’emergenza.

Privacy e sorveglianza, i limiti fissati dalla polizia

Un progetto del genere porta inevitabilmente con sé qualche preoccupazione legata alla privacy, e la polizia di Knoxville ha provato a rispondere in modo diretto. Secondo quanto spiegato dal dipartimento, i droni non verranno usati per attività di sorveglianza. Le regole interne e la legge statale vietano infatti di impiegarli per pattugliamenti casuali o per tenere sotto controllo la popolazione. A questo si aggiunge un altro elemento rilevante, visto che i velivoli non dispongono di alcun sistema di riconoscimento facciale né di tecnologie per la lettura automatica delle targhe.

Resta naturalmente il tema delle immagini, perché i droni registreranno comunque dei video durante le operazioni. Nella sezione dedicata alle domande frequenti, il dipartimento precisa che tutto il materiale raccolto verrà cancellato dopo 15 giorni. L’unica eccezione riguarda i filmati conservati come prove in un’indagine penale ancora aperta oppure in un procedimento giudiziario in corso. In quei casi le registrazioni potranno essere trattenute oltre il termine standard.

Knoxville, comunque, non è la prima realtà a percorrere questa strada. Nel corso dell’ultimo mese diverse città avrebbero sperimentato il sistema DFR sviluppato da Flock, segno di un interesse crescente verso questo tipo di soluzione da parte delle amministrazioni locali. Da tempo, inoltre, alcune aziende propongono sul mercato droni per i primi soccorsi collegati alla rete Starlink, pensati proprio per garantire una connessione stabile anche durante gli interventi più complessi.

Fonte: TecnoAndroid