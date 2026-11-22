Chi si chiede se i motori elettrici cinesi siano davvero più avanzati di quelli progettati in Europa e negli Stati Uniti trova ora una risposta piuttosto chiara in uno studio della RWTH Aachen University, in Germania. I ricercatori hanno smontato, almeno sul piano dell’analisi tecnica, ben 115 motori di trazione montati su 80 automobili vendute sul mercato cinese, con anni modello che vanno dal 2019 al 2025. Il verdetto, pubblicato sulla rivista scientifica Energies, ridimensiona parecchie convinzioni diffuse perché le architetture di base risultano molto simili a quelle occidentali e le vere differenze si giocano altrove, cioè nella scelta dei materiali e nella cura dei singoli componenti.

Non si tratta quindi di una tecnologia aliena o di un salto generazionale impossibile da colmare. Il lavoro tedesco fotografa piuttosto una competizione tra Cina, Europa e Stati Uniti fatta di dettagli costruttivi, ottimizzazioni continue e qualche scelta industriale che solo Pechino può permettersi con tanta facilità. Ed è proprio lì che i propulsori cinesi mostrano il loro carattere.

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Il magnesio al posto dell’alluminio e soluzioni più semplici

Uno degli elementi più curiosi emersi dalla ricerca riguarda gli alloggiamenti dei motori. I costruttori europei e americani restano fedeli soprattutto all’alluminio, mentre diversi marchi cinesi stanno puntando con sempre maggiore frequenza sulle leghe di magnesio. Il motivo è legato in primo luogo al peso, visto che questo materiale permette di alleggerire l’involucro tra il 20 e il 30%, con possibili ricadute positive sull’efficienza dell’intera vettura.

A spingere questa scelta c’è anche una questione di disponibilità. La Cina copre infatti oltre l’80% della produzione mondiale di magnesio primario, un vantaggio di partenza che rende questa strada molto più percorribile per le aziende locali. Le differenze però non finiscono qui. Anche nella distribuzione dell’energia elettrica tramite le busbar i motori cinesi adottano in genere soluzioni costruttive più semplici rispetto a certi assemblaggi europei. Sul fronte delle tipologie lo studio registra poi un dominio quasi assoluto dei motori sincroni a magneti permanenti, presenti in 95 unità sulle 115 esaminate, contro appena 20 motori a induzione.

Densità di potenza in crescita e regimi sempre più alti

Il dato che probabilmente pesa di più riguarda l’andamento delle prestazioni nel tempo. Tra il 2019 e il biennio 2024 e 2025 la densità di potenza di picco media dei motori sincroni a magneti permanenti è salita da 1,68 a 2,43 kW per chilogrammo, con un balzo di circa il 45%. Un progresso che arriva soprattutto dall’aumento delle velocità di rotazione. Tra il 2020 e il 2022 molte unità lavoravano in una fascia compresa tra 8.000 e 17.000 giri al minuto, mentre i modelli più recenti toccano spesso i 20.000 giri e in alcuni casi si spingono addirittura fino a 30.500 giri al minuto.

Nello stesso periodo, a partire dal 2022, ha preso piede in modo deciso la tendenza verso le architetture 3 in 1 e X in 1, che riuniscono in un solo blocco motore elettrico, trasmissione ed elettronica di potenza. Cambia anche il modo di tenere sotto controllo le temperature, con una diffusione crescente del raffreddamento a olio diretto su rotore e statore, che va ad affiancare o sostituire i sistemi tradizionali basati sul circuito ad acqua. Il quadro tracciato dai ricercatori descrive un comparto che corre veloce, con la Cina tra i protagonisti principali dell’innovazione industriale nel campo dei motori elettrici, ma senza imboccare una via tecnologica radicalmente diversa da quella seguita dai costruttori occidentali.

Fonte: TecnoAndroid