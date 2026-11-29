Ancora una volta Windows 11 finisce al centro di un episodio piuttosto paradossale. Windows Update continuerebbe infatti a distribuire un vecchio driver Intel che lo stesso Microsoft Defender segnala come una minaccia concreta per la sicurezza. Rimuoverlo a mano non basta, perché il sistema di aggiornamento lo ripropone come se nulla fosse.

Il caso è venuto a galla su un mini PC Intel NUC di undicesima generazione. Defender ha individuato un file chiamato OpenHardwareMonitorLib.sys e lo ha classificato come VulnerableDriver:WinNT/Winring0 con un livello di rischio grave. Risalendo all’origine, il file è stato ricondotto a Intel Performance Driver Extension versione 1.0.0.38, componente del servizio Intel NUC Software Studio che risale all’8 dicembre 2022. Parliamo quindi di un software con quasi quattro anni sulle spalle.

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Dopo aver disattivato il servizio collegato e cancellato il pacchetto dal Driver Store di Windows, è bastata una semplice interrogazione all’API di Windows Update Agent per scoprire che Microsoft continuava a proporre la stessa identica versione del driver. Non è arrivata nessuna versione correttiva e nessuna sostituzione.

Un’analisi più approfondita ha mostrato che il pacchetto contiene componenti WinRing0 integrati in una DLL dotata di firma digitale. Curiosamente la scansione del pacchetto scaricato con Defender non ha prodotto alcun avviso, forse perché il file incriminato viene estratto soltanto durante l’esecuzione. Manca però una verifica definitiva, dato che il pacchetto non è stato reinstallato per confermare questo comportamento.

Per chi non lo conoscesse, WinRing0 consente alle applicazioni di accedere all’hardware a basso livello. Lo usano per esempio le utility che tengono d’occhio temperature, tensioni e altri parametri della macchina. Il guaio è una vulnerabilità documentata nel 2020 con un punteggio di gravità alto pari a 7,8, che permette a un malintenzionato già presente sul sistema di elevare i propri privilegi fino al livello SYSTEM. Microsoft ha ammesso apertamente che il rilevamento è legittimo e non un falso positivo. Questo non significa comunque che un PC coinvolto sia stato per forza compromesso.

Intel conosceva il problema almeno da agosto 2025

L’aspetto forse più preoccupante è che la faccenda non ha nulla di nuovo. Già ad agosto 2025 una discussione nella community Intel descriveva praticamente lo stesso scenario. Diversi utenti si ritrovavano alle prese con avvisi ricorrenti di Defender dopo che Windows Update aveva reinstallato il driver problematico.

Un addetto all’assistenza clienti di Intel aveva poi riconosciuto i rilevamenti legati a WinRing0, spiegando che NUC Software Studio aveva raggiunto la fine del ciclo di supporto per la sicurezza. Già a dicembre 2024, del resto, l’azienda aveva pubblicato un bollettino di sicurezza ad alta gravità su altre falle dello stesso software e raccomandava agli utenti di disinstallarlo o di smettere di usarlo.

Il software dismesso da Intel è senza dubbio parte del problema. Ci si aspetterebbe però un coordinamento migliore tra gli strumenti di protezione e quelli di aggiornamento di Microsoft. Gli utenti non dovrebbero ritrovarsi a lottare contro il sistema di aggiornamento per tenere lontano dal computer un driver che l’antivirus di casa considera vulnerabile.

La scoperta arriva oltretutto in un momento piuttosto scomodo per il colosso di Windows, impegnato a promuovere la sua Driver Quality Initiative. Il programma punta a ridurre falle di sicurezza e crash di sistema limitando i driver di terze parti in modalità kernel. A questo si affianca il lavoro in corso per eliminare da Windows Update i driver obsoleti, con l’obiettivo di rendere il sistema più sicuro e affidabile.

Fonte: TecnoAndroid