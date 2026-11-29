Più Netflix si allarga, più diventa facile perdersi qualcosa per strada. È esattamente quello che rischia di succedere con Midnight Diner, probabilmente la serie più rassicurante dell’intero catalogo, tornata con una terza stagione quasi in punta di piedi. Il problema riguarda tutte le piattaforme digitali, certo, ma sul colosso dello streaming negli ultimi tempi è ancora più evidente. Tra reality, programmi in diretta e perfino videogiochi, l’offerta cresce senza sosta e alcune delle produzioni migliori finiscono per scivolare via senza che nessuno se ne accorga.

Per chi non la conosce, Midnight Diner racconta i clienti di un piccolo locale accogliente nascosto tra le vie secondarie di Shinjuku, aperto soltanto in un orario decisamente insolito che va da mezzanotte alle 7 del mattino. Proprio questa fascia attira una clientela molto particolare, fatta di persone che finiscono per aiutarsi a vicenda sotto lo sguardo attento del proprietario, interpretato da Kaoru Kobayashi e conosciuto da tutti semplicemente come “master”. La serie è andata in onda per tre stagioni sulla televisione giapponese prima di approdare su Netflix con il sottotitolo Tokyo Stories, per un’altra manciata di stagioni.

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Sette anni di attesa e un ritorno segnato dalla pandemia

Quello che colpisce di più in questo ritorno è la pausa lunghissima. La seconda stagione della versione Netflix era uscita nel 2019 e ci sono voluti sette anni per rivedere le luci del locale accese. Un intervallo talmente ampio che il primo episodio della nuova stagione, arrivato a ottobre, è dedicato proprio alle difficoltà della tavola calda durante la pandemia. Non mancano scene tenerissime in cui i clienti abituali escono di nascosto per controllare se il ristorante abbia riaperto, chiedendosi se mai potrà farlo davvero. Se non altro, lo stop è servito al fidato master per concedersi finalmente una vacanza.

Una volta ripartita, però, la serie torna subito a tutto ciò che l’ha resa tanto amata. Ogni puntata prende un piatto diverso come spunto per raccontare una storia precisa. Un fumettista di manga oberato di lavoro immagina la vita che si è lasciato sfuggire davanti a una porzione di konjac piccante, mentre due vecchi amici si ritrovano addentando panini con cotoletta di maiale. La forza di Midnight Diner sta nell’equilibrio tra un racconto delicato e confortante e temi davvero duri, a volte strazianti. È questo mix di dolcezza e malinconia a farla funzionare così bene, con la stessa probabilità di strappare una risata o qualche lacrima.

Un episodio a settimana e quasi zero promozione

A differenza della maggior parte delle produzioni Netflix, la stagione non è stata pubblicata tutta in una volta. I nuovi episodi arrivano ogni martedì e finora ne sono disponibili sei sui 10 previsti. Un modo piacevole di trascorrere una serata, visto che il ritmo lento e il calore umano dello show sembrano qualità sempre più rare nel panorama attuale dello streaming.

Fonte: TecnoAndroid