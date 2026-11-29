Quindici anni dopo il suo debutto nel nostro paese, LinkedIn in Italia supera i 27 milioni di utenti, quasi 13 volte quelli di novembre 2011, quando la piattaforma dedicata al lavoro ha aperto i battenti anche da noi. Il traguardo arriva in una fase di trasformazione profonda, perché nel frattempo l’intelligenza artificiale sta ridisegnando le professioni più richieste e il modo stesso di cercare e offrire un impiego. La fotografia scattata dal social in occasione dell’anniversario contiene parecchi spunti. Nell’ultimo anno le assunzioni tra i professionisti della Gen Z hanno sostanzialmente retto, con un calo di appena il 2,5%, mentre i Millennials hanno visto una flessione del 27% e la Gen X del 22,7%. C’è poi un numero che racconta bene il tessuto produttivo italiano: quasi 9 aziende su 10 presenti sulla piattaforma sono Pmi, cioè realtà con 50 dipendenti o meno.

A tracciare il percorso di questi anni è Marcello Albergoni, Country Manager di LinkedIn Italia, secondo cui quindici anni fa la tecnologia “stava iniziando a ridefinire il modo in cui le persone raccontavano la propria identità professionale e le aziende individuavano i talenti”, mentre oggi fa ormai parte del modo in cui si lavora ogni giorno. “Con l’intelligenza artificiale e in particolare con l’IA agentica si è aperto un nuovo capitolo”, sottolinea il manager.

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Dal social media manager all’AI Engineer, ma il divario di genere resta

Basta guardare l’evoluzione dei ruoli emergenti per capire quanto sia cambiato il mercato. Nei primi anni di vita della piattaforma in Italia tra le figure in crescita spiccava il social media manager, poi è stato il turno del computer vision engineer. Oggi in cima alla classifica ci sono l’AI Engineer e l’AI Director, segno che le competenze legate all’intelligenza artificiale sono diventate centrali per le imprese. Più della metà delle professioni in ascesa appartiene all’area Stem, quella che riunisce scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Proprio qui emerge però una nota dolente. Le donne rappresentano solo il 37% dei professionisti al primo ingresso in ruoli collegati all’IA e appena il 13% nelle posizioni apicali dello stesso settore. Un gender gap che non riguarda soltanto il comparto tecnologico ma il mondo del lavoro nel suo complesso, visto che dal 2015 al 2026 la presenza femminile ai vertici è cresciuta di appena 1,9 punti percentuali, passando dal 25% al 27%.

Assunzioni in ripresa, lavoro ibrido e reti professionali

Sul fronte delle assunzioni il quadro è cambiato più volte. Dopo gli anni difficili della pandemia, con i reclutamenti in forte calo, la piattaforma ha registrato in Italia un rallentamento e poi, a settembre 2026, un segnale di miglioramento con un tasso di assunzione in calo dell’11,1% su base annua, il risultato migliore da agosto 2025. L’eredità del periodo pandemico si vede ancora nella domanda di lavoro ibrido, che resta molto ricercato. Sempre a settembre 2026 il 23% degli annunci retribuiti pubblicati su LinkedIn in Italia prevedeva una formula mista tra ufficio e casa, ma a queste offerte era indirizzato circa il 29% delle candidature.

I più giovani, intanto, puntano con decisione sulla propria rete di contatti. Il 93% dei professionisti della Gen Z la ritiene fondamentale per orientarsi nella carriera e il ritmo con cui crea nuove connessioni professionali è aumentato del 17%. Tendenza opposta per le generazioni precedenti, con un calo del 18% tra i Millennials e del 27% tra la Gen X.

Anche la geografia dice qualcosa sulla diffusione della piattaforma lungo la penisola. Le aree metropolitane con il maggior numero di iscritti sono Milano, Roma, Napoli, Torino e Bologna, seguite da Bari, Firenze, Padova, Brescia e Bergamo.

Fonte: TecnoAndroid