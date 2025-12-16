Windows perde l’app nativa di WhatsApp: che cosa cambia per gli utenti PC

WhatsApp ha preso una decisione che sta facendo storcere il naso a molti utenti. L’app di Meta è una tra le piattaforme per la messaggistica più utilizzate, non solo per quanto riguarda gli smartphone, ma anche su altri dispositivi.

Il fatto di poter scaricare l’app nativa di WhatsApp sul computer o su altri dispositivi elettronici, rende la piattaforma molto trasversale. Proprio di recente WhatsApp è sbarcato su iPad, rendendo gli utenti molto felici di questa novità. La possibilità di scaricare l’app nativa, infatti, rende tutto molto più semplice agli utenti. Purtroppo pare che WhatsApp abbia deciso di dire addio all’app nativa per Windows. E ciò ha generato un vero e proprio malcontento tra gli utenti.

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WhatsApp: non ci sarà più l’app nativa su Windows

Eliminare l’app nativa di WhatsApp su Windows potrebbe di gran lunga peggiorare l’esperienza dell’uso quotidiano di molti utenti. WhatsApp sta lavorando per introdurre una versione della piattaforma basata su tecnologie web. Con questo cambiamento, l’app di Meta punta ha semplificare lo sviluppo, ma anche a creare maggiore uniformità tra le varie piattaforme.

Le critiche della maggior parte degli utenti si concentrano soprattutto su alcuni punti fondamentali, come le prestazioni e i consumi. Con la nuova idea, si andrà infatti a consumare una memoria maggiore. Oltre a ciò, si parla anche di funzioni molto meno fluide rispetto a quelle presenti nell’applicazione nativa.

Nonostante probabilmente questo cambiamento porterà a delle prestazioni più basse della piattaforma, WhatsApp ha deciso comunque di proseguire su questa strada. Probabilmente per ridurre i costi di sviluppo e anche di mantenere una base di codice unica.

Per tutti gli utenti che utilizzano la piattaforma nativa di WhatsApp su Windows, hanno già ricevuto un messaggio che li avvisava di alcuni cambiamenti a partire dal 9 dicembre. Non ci resta che attendere l’attuazione del cambiamento per comprendere davvero i vantaggi e gli svantaggi di questa nuova versione di WhatsApp per Pc.