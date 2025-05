WhatsApp arriva su iPad: ora la messaggistica è anche su tablet

Non è più un sogno, WhatsApp arriva ufficialmente su iPad. Ebbene, dopo quindici anni di esclusività per smartphone e versioni adattate per desktop, la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo sbarca anche sul tablet Apple. Per farlo è stato necessario dover progettare l’app affinché potesse adattarsi alle caratteristiche uniche dell’iPad, a partire dallo schermo ampio che consente una visualizzazione divisa tra elenco chat e conversazioni. Non manca il supporto al multitasking di iPadOS, che consente di tenere WhatsApp aperto accanto ad altre app, migliorando la produttività.

WhatsApp: funzionalità complete, esperienza fluida, ora il tablet diventa un centro di comunicazione

Per iniziare a usare Whatsapp è sufficiente scaricarlo dall’App Store, aprirlo e inquadrare il codice QR con il proprio smartphone. Il sistema collega immediatamente l’iPad all’account principale, sincronizzando messaggi e contenuti. L’ iPad però non diventa il dispositivo principale, ma funziona come “device collegato”, proprio come nella versione desktop. Ciò significa che il telefono resta il cuore dell’account, ma non è più necessario tenerlo sempre connesso a Internet per continuare a usare la piattaforma sul tablet. I messaggi restano accessibili anche in assenza di rete sullo smartphone.

Una volta avviata, l’app offre tutte le funzionalità chiave già conosciute dagli utenti. È quindi possibile inviare messaggi testuali, vocali, file, adesivi e immagini. Le chiamate vocali e le videochiamate, che supportano fino a 32 partecipanti, sono già disponibili. L’interfaccia supporta anche la modalità scura, mentre con la tastiera esterna si scrive come su un laptop. La Apple Pencil può essere usata per scorrere le conversazioni o selezionare testi. In più non mancano le scorciatoie da tastiera, per navigare rapidamente tra le chat.

Il requisito tecnico minimo è un iPad aggiornato ad almeno iPadOS 16. Dopo la prima connessione, tutte le chat vengono sincronizzate automaticamente, rendendo il tablet subito operativo. Meta, l’azienda madre dell’app, sottolinea che il lancio di WhatsApp su iPad rappresenta un’evoluzione importante. In quanto i tablet non sono più solo strumenti per il consumo di contenuti, ma veri e propri dispositivi per la comunicazione quotidiana. Un cambiamento che potrebbe rivoluzionare l’uso dei tablet anche in ambito professionale.