Intelligenza artificiale e cybersecurity: fermare l’AI non basta

Frenare la corsa dei modelli AI più avanzati non basterebbe a mettere al riparo aziende e istituzioni dagli attacchi informatici. Nel dibattito sulla cybersecurity si fa strada un’idea piuttosto concreta. Anche se lo sviluppo delle nuove generazioni di intelligenza artificiale subisse una pausa, gli strumenti già disponibili oggi continuerebbero a esistere e a circolare, e non soltanto all’interno dei circuiti controllati dai grandi fornitori del settore.

Il punto è semplice da enunciare ma meno facile da digerire. Rallentare non significa cancellare, perché quello che è già stato creato resta lì, utilizzabile da chiunque abbia le capacità e le intenzioni per farlo. Pensare che una frenata sul fronte della ricerca possa tradursi automaticamente in una riduzione dei rischi rischia quindi di essere un’illusione, e anche piuttosto pericolosa, perché sposta l’attenzione lontano dai veri nodi da sciogliere.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché fermare lo sviluppo dell’AI non elimina il problema

L’argomento ricorrente di chi chiede di rallentare è che modelli sempre più potenti finiscano per mettere in mano a malintenzionati capacità offensive inedite. Una preoccupazione comprensibile, ma che si scontra con un dato di fatto. Gli strumenti attuali sono già accessibili anche al di fuori delle piattaforme gestite dai grandi provider, e questo vale a prescindere da quello che accadrà con le versioni future.

In altre parole il patrimonio tecnologico già in circolazione non sparisce per decreto. Chi vuole sfruttarlo per scopi illeciti continuerà a poterlo fare, mentre una pausa imposta alla ricerca colpirebbe soprattutto chi lavora nei canali ufficiali e regolamentati. Ecco perché la sicurezza informatica non può limitarsi a sperare in una moratoria sull’intelligenza artificiale, ma deve fare i conti con il quadro così com’è, con le tecnologie che esistono già e che continueranno a essere usate. La questione, insomma, cambia prospettiva. Non si tratta più di chiedersi quanto velocemente debbano evolvere i modelli, ma di capire come gestire in modo responsabile quelli che sono già operativi all’interno delle organizzazioni e fuori da esse.

Agenti, autorizzazioni e dati al centro della difesa

Il baricentro della protezione si sposta quindi su altri elementi, decisamente più concreti. Il primo riguarda l’orchestrazione degli agenti, cioè il modo in cui i sistemi basati sull’intelligenza artificiale vengono coordinati e messi a lavorare insieme per svolgere compiti. Capire come questi agenti interagiscono, quali passaggi compiono e in quale sequenza diventa fondamentale per individuare i punti deboli prima che lo faccia qualcun altro.

Accanto a questo c’è il tema delle autorizzazioni. Ogni agente, così come ogni utente, opera sulla base dei permessi che gli vengono concessi, e proprio lì si gioca una parte importante della partita. Permessi troppo ampi o assegnati con leggerezza possono trasformare uno strumento utile in una porta d’ingresso per chi cerca di colpire un’organizzazione.

Poi ci sono i dati raggiungibili. Non basta sapere quali informazioni un’azienda custodisce, serve avere chiaro quali di queste sono effettivamente accessibili ai sistemi automatizzati e a chi li utilizza. Più ampio è il perimetro di dati che un agente può toccare, maggiore è il danno potenziale in caso di abuso o di compromissione.

L’ultimo tassello riguarda le persone. La cybersecurity deve infatti tenere conto delle competenze necessarie per ciascun ruolo, definendo con precisione quali capacità servono a chi gestisce, supervisiona o utilizza questi strumenti. Un approccio che lega la protezione non solo alla tecnologia, ma anche all’organizzazione del lavoro e alla preparazione di chi ogni giorno ha a che fare con agenti, permessi e informazioni sensibili.

Fonte: TecnoAndroid