Pumpkin Lights, la zucca 3D per Mac che attiva la modalità scura

Si chiama Pumpkin Lights ed è una piccola app per Mac che porta una zucca di Halloween intagliata direttamente nella barra dei menu, giusto in tempo per la notte delle streghe. Non si tratta soltanto di una decorazione. La zucca scende dall’alto dello schermo e con un clic, oppure con una piccola tirata, permette di passare dalla modalità chiara alla modalità scura del sistema. Il bello è che non stiamo parlando di un’icona piatta ma di un modello tridimensionale renderizzato in ray tracing, e l’app è completamente gratuita.

Chi ricorda Festivas, l’app che qualche tempo fa decorava la barra superiore del Mac, ritroverà qui un concetto molto simile. Cambia la stagione e cambia il soggetto che penzola dalla parte alta del display, ma lo spirito è lo stesso. Un oggetto simpatico e curato che rende un po’ meno anonimo un gesto quotidiano.

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Pumpkin Lights: una zucca da personalizzare e da far dondolare

Le possibilità di personalizzazione in Pumpkin Lights sono parecchie. Si possono “coltivare” tanti design di zucca diversi e scegliere fra quattro varianti di colore, così da adattare la decorazione ai propri gusti. Anche la corda a cui la zucca è appesa può essere modificata, insieme a diversi altri dettagli.

Di base il clic sulla zucca fa alternare le due modalità di visualizzazione del Mac, ma il comportamento non è vincolato a questa sola funzione. L’utility può infatti aprire un’app o un sito web, mantenere il computer acceso evitando lo stop, silenziare un suono, eseguire un comando oppure avviare un comando rapido scelto dall’utente. Una piccola scorciatoia fisica, insomma, che si presta a usi diversi a seconda delle abitudini di ciascuno.

C’è poi un aspetto che la rende davvero divertente da usare. La zucca segue una fisica realistica, quindi può essere lanciata, fatta oscillare e spostata in modo piuttosto originale. Per chi preferisce qualcosa di meno legato a Halloween esiste anche l’opzione di una lampadina appesa, che svolge esattamente lo stesso ruolo.

L’idea dietro il progetto e la disponibilità

Lo sviluppatore ha raccontato che lo spunto è nato da un’azione che quasi tutti compiono ogni giorno senza pensarci, cioè il passaggio tra modalità chiara e scura. Un interruttore sempre nascosto nel Centro di Controllo o nelle Impostazioni di Sistema, che a suo dire non trasmette nessuna sensazione. L’obiettivo era far sì che quel gesto somigliasse al tocco di un oggetto reale. Da qui la scelta di abbandonare l’icona piatta in favore di una zucca e di una lampadina in 3D, renderizzate in tempo reale e appese a cavi che si possono far ruotare e dondolare.

Quando la candela si accende, la luce filtra attraverso il volto intagliato della zucca. Secondo lo sviluppatore gran parte del lavoro è stata dedicata proprio ai piccoli dettagli, come il movimento dei cavi e il modo in cui la luce cade sulla superficie della zucca. L’intento dichiarato era rendere l’esperienza piacevole anche alla centesima volta, non soltanto alla prima.

Pumpkin Lights è un’utility interamente gratuita, distribuita direttamente dallo sviluppatore. Funziona su qualsiasi Mac con macOS 14 Sonoma o versioni successive.

Fonte: TecnoAndroid