Usare uno smartphone o un tablet Android come secondo schermo per il computer potrebbe presto diventare una possibilità concreta per chi lavora con Windows 11. Il team di sviluppatori di Microsoft sta infatti mettendo a punto una nuova funzionalità pensata proprio per estendere il desktop del PC su un dispositivo mobile, un’opzione che molti utenti attendono da tempo e che potrebbe far comodo a parecchie persone.

A rivelarlo è l’analisi del codice dell’applicazione Collegamento a Windows, lo strumento che già oggi mette in comunicazione il computer con il telefono. Tra le righe dell’app è comparso il riferimento a una funzione chiamata Extend display, un nome che lascia pochi margini di interpretazione su quello che dovrebbe offrire. Il colosso di Redmond, insomma, sembra intenzionato a far fare un passo avanti all’integrazione tra il proprio sistema operativo e l’ecosistema del robottino verde.

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Come dovrebbe funzionare Extend display su Windows 11

L’obiettivo di Microsoft è piuttosto chiaro. Si tratta di permettere agli utenti di Windows 11 di allargare lo spazio di lavoro del computer sfruttando lo schermo di uno smartphone o di un tablet Android, che diventerebbe così un monitor aggiuntivo vero e proprio. Stando alle stringhe di codice individuate, la funzione potrà essere attivata in due modi diversi: dal dispositivo mobile attraverso l’app Collegamento a Windows oppure direttamente dal PC, a seconda di cosa risulta più pratico in quel momento.

Interessanti anche i dettagli tecnici emersi. Nel codice compaiono riferimenti ai codec video H.264 e HEVC, un indizio che lascia pensare a un meccanismo ben preciso. Il computer potrebbe codificare il desktop sotto forma di flusso video, che poi il telefono si occuperebbe di decodificare e mostrare sul proprio display. Un approccio di questo tipo consentirebbe di trasmettere le immagini in modo relativamente efficiente, senza dover inviare ogni singolo elemento grafico separatamente.

Controlli dedicati e qualche punto ancora oscuro

L’esperienza studiata dal team di Redmond comprende anche una serie di controlli per la visualizzazione. Sono previsti appositi pulsanti Stop e Indietro, oltre a diverse situazioni in cui la modalità secondo schermo verrebbe disattivata in automatico. Succederebbe ad esempio premendo Indietro due volte di seguito, quando il PC viene bloccato, se la connessione tra i due dispositivi si interrompe oppure se il ricevitore video del telefono smette di funzionare correttamente. C’è poi una gestione specifica per i casi in cui qualcosa va storto già all’avvio, perché se il primo fotogramma video non dovesse comparire sullo schermo verrebbe mostrata una schermata di timeout di 60 secondi.

Non mancano però gli interrogativi. Al momento non è chiaro se Extend display sfrutterà una connessione WiFi, un collegamento tramite cavo USB oppure entrambe le soluzioni, lasciando la scelta all’utente. Allo stesso modo non ci sono informazioni su quali dispositivi potranno beneficiarne. La funzione potrebbe arrivare su tutti gli smartphone e tablet Android compatibili con l’app di Microsoft oppure essere riservata soltanto ai modelli di alcuni produttori, come già accaduto in passato con altre funzionalità legate all’integrazione tra telefono e computer.

Per ora, quindi, la novità esiste soltanto all’interno del codice dell’applicazione Collegamento a Windows e non è stata ancora annunciata ufficialmente da Microsoft, che non ha fornito indicazioni su tempi di rilascio né su eventuali fasi di test.

Fonte: TecnoAndroid