Il team di sicurezza di Drupal ha rilasciato una correzione per una vulnerabilità critica che, nelle mani sbagliate, consente di prendere il controllo dei siti esposti. Il difetto apre infatti la strada all’esecuzione di codice da remoto e gli sviluppatori hanno avvertito con chiarezza che gli exploit potrebbero comparire in tempi molto rapidi, nel giro di poche ore o al massimo di qualche giorno.

Il peso della notizia si capisce guardando a chi usa questo content management system. Drupal è molto diffuso tra le grandi organizzazioni che gestiscono installazioni multisito e strutture di dati enormi: enti governativi, istituzioni educative, importanti università di ricerca, aziende di primo piano e gruppi editoriali. Un problema di questa portata, quindi, riguarda realtà che custodiscono informazioni spesso delicate e che non possono permettersi di lasciare porte aperte.

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Il ruolo di install.php e come funziona l’attacco

La falla è stata individuata da OSS Scanner di Anthropic e può essere sfruttata anche da utenti anonimi, cioè senza alcuna credenziale, per reinstallare il CMS. Il punto debole si trova in install.php, il file incluso nel core che serve proprio a installare la piattaforma. Secondo il Drupal Security Team, in determinate condizioni un aggressore può sfruttare il programma di installazione per tentare una nuova installazione di Drupal, con il risultato di impadronirsi del sito o di eseguire codice arbitrario. L’avviso pubblicato mercoledì precisa anche un dettaglio non da poco: alcuni percorsi di attacco risultano attenuati se il server web non ha i permessi per scrivere sul file settings.php o per modificarne i permessi.

Chi utilizza il servizio a pagamento Drupal Steward, il web application firewall offerto dal progetto, è già al riparo dai vettori di attacco noti. Gli sviluppatori raccomandano comunque l’aggiornamento alle versioni Drupal 10.6.22, 11.3.22 oppure 11.4.13, nel caso in cui emergano altre strade per colpire i siti. Per chi non riesce a intervenire subito esiste una soluzione temporanea, ovvero bloccare l’accesso a /core/install.php nella configurazione del server web o nel file .htaccess presente nella cartella principale del sito.

Un secondo difetto e i precedenti di Drupal

Sempre mercoledì è stata sistemata anche un’altra falla, classificata come moderatamente critica. Si tratta di una vulnerabilità di tipo gadget chain che un aggressore con privilegi di amministratore potrebbe sfruttare per ottenere l’esecuzione di codice da remoto sul sito preso di mira, a patto che l’applicazione deserializzi dati non attendibili a causa di un ulteriore problema di sicurezza. Già lunedì il team aveva diffuso un preavviso piuttosto esplicito, invitando gli amministratori a riservarsi del tempo per gli aggiornamenti del core proprio perché gli exploit avrebbero potuto essere sviluppati in poche ore o pochi giorni. Nello stesso messaggio si spiegava che le vulnerabilità erano considerate critiche e che almeno una poteva essere sfruttata da utenti anonimi.

Non è la prima volta che la piattaforma finisce nel mirino. A maggio Drupal aveva confermato lo sfruttamento attivo di una SQL injection nell’API di astrazione del database, un difetto che permetteva di scalare i privilegi, accedere a informazioni sensibili o eseguire codice da remoto sui server non aggiornati. Più di recente è arrivato un altro allarme, legato a una vulnerabilità critica di aggiramento dei controlli di accesso nel modulo Commerce Core, anch’essa usata in attacchi reali.

L’agenzia statunitense per la cybersicurezza e la sicurezza delle infrastrutture, la CISA, ha inserito dal novembre 2021 a oggi 5 vulnerabilità di Drupal nell’elenco di quelle sfruttate attivamente, e due di queste sono state impiegate anche in attacchi ransomware.

Fonte: TecnoAndroid