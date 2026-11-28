Una specie sconosciuta di antenato umano sarebbe stata individuata in Cina, e il dettaglio più sorprendente riguarda i suoi vicini di casa. Questo gruppo avrebbe infatti vissuto nello stesso periodo dei Denisoviani, condividendo con loro un capitolo della preistoria che fino a oggi sembrava raccontato in modo diverso. La scoperta apre una finestra nuova su un passato affollato, molto più di quanto si immaginasse.

Il punto che ha attirato l’attenzione degli studiosi non riguarda solo la presenza di un ominide finora ignoto. Questa creatura potrebbe essere imparentata con l’ultimo antenato comune tra gli esseri umani moderni e i Neanderthal. Un’ipotesi del genere tocca uno dei nodi più delicati dell’evoluzione umana, ovvero il momento in cui le strade della nostra specie e quelle dei nostri cugini più celebri hanno cominciato a separarsi.

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Un nuovo ramo nell’albero dell’evoluzione umana

Per capire il peso della notizia bisogna pensare all’albero genealogico della nostra specie non come a una linea retta ma come a un cespuglio pieno di diramazioni. Ogni nuovo ominide aggiunto alla lista costringe a rivedere i rami già disegnati, a spostarli, talvolta a riscriverli quasi da capo. In questo caso il nuovo arrivato si inserisce proprio vicino al tronco da cui sarebbero nati sia i Sapiens sia i Neanderthal.

Non si tratta di un parente lontano qualsiasi, quindi. Il legame possibile con quell’antenato condiviso rende questa specie sconosciuta un tassello potenzialmente prezioso per ricostruire una fase della storia umana che rimane ancora piena di zone d’ombra. La prudenza resta comunque d’obbligo, perché la parentela viene presentata come un’eventualità e non come un dato definitivo.

C’è poi la questione geografica. Il fatto che il ritrovamento arrivi dalla Cina sposta ancora una volta l’attenzione sull’Asia orientale come territorio chiave per comprendere le vicende dei nostri antenati. Una regione che continua a restituire sorprese e che, a quanto pare, ospitava più gruppi umani contemporaneamente.

La convivenza con i Denisoviani

Forse l’aspetto più affascinante riguarda proprio la coabitazione. Questo antenato umano non sarebbe stato solo sulla scena ma avrebbe condiviso il proprio tempo con i Denisoviani, una popolazione arcaica che già di per sé rappresenta uno dei grandi enigmi della paleoantropologia. Due linee diverse, nello stesso arco temporale, a dimostrazione che il passato della nostra famiglia era tutt’altro che lineare.

L’immagine che ne emerge è quella di un mondo antico in cui più tipi di umani si muovevano in parallelo, ciascuno con la propria storia. Una situazione ben diversa dall’idea, a lungo dominante, di una progressione ordinata in cui una specie lasciava il posto alla successiva. La presenza contemporanea di gruppi distinti rende il quadro più complesso ma anche più realistico.

Per gli studiosi dell’evoluzione umana ogni scoperta di questo tipo aggiunge un personaggio a una trama già ricca. Qui il nuovo protagonista si colloca accanto ai Denisoviani e, allo stesso tempo, viene accostato all’antenato da cui discenderebbero tanto gli esseri umani moderni quanto i Neanderthal. Una posizione decisamente centrale per una specie che fino a poco tempo fa nessuno conosceva.

L’identità precisa di questo ominide e il suo ruolo esatto nella genealogia umana rimangono ancora da chiarire. Gli elementi disponibili indicano però che in Cina viveva un gruppo finora ignoto, contemporaneo dei Denisoviani e forse legato all’ultimo antenato comune tra la nostra specie e i Neanderthal.

Fonte: TecnoAndroid