Windows 11 più lento di Windows 10: a segnalarlo è DELL

Secondo le analisi interne di Dell, la diffusione di Windows 11 sta avanzando a un ritmo più contenuto rispetto a quanto avvenne con Windows 10. L’indicazione arriva nel contesto degli ultimi risultati finanziari, resi noti poche settimane dopo la fine del supporto ufficiale a Windows 10. Il trimestre di riferimento per questi dati è quello compreso tra luglio e settembre, quindi un periodo in cui il vecchio sistema operativo riceveva ancora aggiornamenti. Nonostante ciò, Dell non si aspetta cambiamenti significativi nel trimestre successivo.

A spiegare precisamente la situazione è stato un dirigente del famoso brand, che ha chiarito dicendo che Windows 11 al momento è indietro rispetto a quanto fece allo stesso stadio Windows 10 all’epoca. rispetto al percorso compiuto da Windows 10 nello stesso periodo del suo ciclo di vita. Il futuro poi non sembra particolarmente roseo in quanto circa mezzo miliardo di computer non hanno i requisiti minimi richiesti dal nuovo OS di Microsoft.

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Perché la diffusione è più lenta

L’adozione meno rapida ha diverse cause. La situazione precedente svolge un ruolo importante: Windows 10 arrivava dopo Windows 8, un sistema percepito in modo piuttosto negativo, cosa che accelerò naturalmente la migrazione. La stessa spinta non si riscontra con Windows 11, che non ha generato lo stesso entusiasmo. Tra i fattori citati emergono la pubblicità considerata troppo insistente, la gestione invasiva dei dati personali e la forte attenzione alle funzionalità basate su intelligenza artificiale, spesso percepita come prematura o non completamente efficace.

Un trimestre positivo per Dell grazie all’intelligenza artificiale

Nonostante la lentezza nell’adozione del nuovo sistema operativo, per Dell il trimestre è stato particolarmente favorevole. L’azienda ha registrato ricavi pari a 27 miliardi di dollari, anticipando un anno fiscale 2026 molto solido. A trainare i risultati sono le vendite dei server pensati per applicazioni legate all’AI, un settore in forte espansione che sta generando volumi significativi per le aziende hardware.