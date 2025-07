Windows 11

Microsoft starebbe lavorando a una nuova funzione per Windows 11 che consente di riprodurre l’audio contemporaneamente da più uscite. Secondo quanto emerso nelle ultime build del canale Insider, la funzione è al momento nascosta ma è stata individuata da un noto leaker tramite screenshot preliminari.

Un’opzione utile per utenti avanzati e uso quotidiano

La possibilità di riprodurre audio su due dispositivi diversi in contemporanea potrebbe rivelarsi utile per una varietà di scenari. Tra questi, la produzione musicale, dove è frequente la necessità di inviare il segnale a un mixer o impianto esterno e al contempo monitorarlo via cuffie. Anche in ambito domestico, una configurazione simile potrebbe servire per gestire in parallelo altoparlanti in ambienti differenti, come soggiorno e cucina, senza dover ricorrere a sistemi multiroom professionali.

La nuova funzione è stata scoperta da Phantomofearth, noto leaker attivo su X, che ha condiviso un paio di screenshot relativi alla funzionalità. Al momento, l’opzione risulta invisibile agli utenti e non è ancora attivabile, ma la sua presenza nel codice delle build del canale Insider ne conferma lo sviluppo in corso. La funzione sarebbe accessibile tramite un toggle rapido nel system tray, l’area della barra delle applicazioni in basso a destra che include le icone di batteria, Bluetooth e Wi-Fi.

Stando alle prime informazioni, Windows 11 potrebbe limitare la funzionalità a due uscite audio simultanee. Tuttavia, non è chiaro se questa restrizione sia tecnica, legata all’hardware specifico usato per i test, oppure se si tratti di un limite provvisorio destinato ad essere rimosso nelle future versioni. La funzione potrebbe evolversi ulteriormente man mano che Microsoft continua il suo sviluppo nei canali Canary e Beta.

Finora Windows non ha mai supportato nativamente l’audio multi-output. Gli utenti che necessitavano di tale funzione dovevano ricorrere a soluzioni di terze parti, spesso complesse o poco stabili. Questo aspetto ha sempre rappresentato un limite evidente rispetto a sistemi come macOS, dove la gestione dello stack audio è considerata più avanzata. L’introduzione di un’opzione simile in Windows 11 segnerebbe un cambio di passo significativo per l’intero ecosistema Microsoft.

La funzionalità audio multi-output è ancora in fase embrionale e non ci sono indicazioni ufficiali sulla sua disponibilità per il pubblico. Poiché è stata individuata nelle build interne dei canali di sviluppo, è probabile che il debutto richiederà ancora tempo. Non si conoscono nemmeno le eventuali condizioni hardware minime o le edizioni di Windows 11 che la supporteranno. Microsoft non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo.