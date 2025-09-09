Windows 11 avanza nel mondo, ma in Europa vince Windows 10

Windows 11 si sta affermando sempre di più come il sistema operativo che domina a livello mondiale. Secondo i più recenti dati pubblicati da StatCounter, ha raggiunto una quota di mercato mondiale del 49,02%. Superando ufficialmente il suo predecessore. Anche se ad agosto si è registrata una leggera flessione. Ma il trend resta positivo e indica una crescita solida e costante. Gli Stati Uniti trainano questa avanzata, con il 59,28% di diffusione, seguiti dal Regno Unito che tocca il 60,53%. In questi Paesi, l’adozione sembra essere stata favorita da una maggiore disponibilità di hardware compatibile. E anche da un’accoglienza decisamente favorevole da parte degli utenti.

Il ritardo europeo nell’adozione di Windows 11 fa riflettere

Diversa è la situazione in Europa. Qui Windows 11 incontra ancora una certa resistenza. Ed è strano perché mancano ormai poche settimane alla fine del supporto ufficiale per Windows 10. Infatti il vecchio sistema operativo continua a mantenere il comando. Con una quota del 53,01%, Windows 10 resta il più utilizzato nel continente. Mentre Windows 11 si ferma al 43,89%. Questa situazione sorprende. Ma trova una spiegazione in una serie di fattori. La lentezza nell’aggiornamento dei dispositivi. Poi le difficoltà legate ai requisiti minimi di sistema. E una generale fiducia consolidata verso Windows 10 sembrano giocare un ruolo decisivo.

In un mercato che guarda al futuro, l’Europa sembra più cauta. La riluttanza ad abbandonare Windows 10 non è solo tecnica. Ma anche culturale. Molti utenti, sia privati che professionali, considerano ancora Windows 10 una piattaforma stabile. Ma soprattutto familiare e affidabile. Inoltre, la necessità di sostituire l’hardware per poter installare Windows 11 costituisce un freno importante. Anche per questo la transizione non sta avvenendo con la rapidità sperata. Nonostante gli sforzi di Microsoft.

Va comunque ricordato che i dati di StatCounter si basano sull’analisi del traffico web. E quindi non rappresentano le statistiche ufficiali di Microsoft. Tuttavia, offrono uno spaccato interessante sul comportamento degli utenti in tutto il mondo. E mentre in alcuni mercati Windows 11 è già il nuovo standard, altrove il passaggio sembra ancora lontano dall’essere completato.