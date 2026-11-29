Su Windows 11 c’è un piccolo intoppo che chi sposta la barra delle applicazioni sul lato sinistro o destro dello schermo conosce bene. Una volta collocata in verticale, la barra rimane sempre visibile, anche quando non serve affatto. Microsoft ha però intenzione di rimettere mano alla questione e di riportare la possibilità di nasconderla in automatico pure sui due lati, esattamente come già accade quando si trova nella classica posizione in basso. Non si tratta di una funzione inedita né di una rivoluzione, ma di quel tipo di dettaglio che, nell’uso quotidiano, fa una differenza enorme per chi passa molte ore davanti al computer.

La notizia non è arrivata attraverso un annuncio ufficiale o un comunicato stampa, ma in modo molto più spontaneo. Su X un utente ha chiesto espressamente il ritorno di questa opzione e a rispondergli è stata Tali Roth, responsabile del prodotto all’interno del team Windows Shell. La replica è stata brevissima, un semplice “Coming soon!”, cioè in arrivo a breve. Ed è proprio qui che le informazioni si fermano. Sui tempi effettivi non esiste altro, nessuna finestra di rilascio indicata e nessun dettaglio su come verrà distribuita la novità agli utenti di Windows 11.

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Perché la barra verticale a scomparsa fa comodo

Per capire l’utilità della modifica basta pensare a una situazione piuttosto comune. Si lavora con un monitor largo, magari con una pagina web aperta accanto a un documento, le due finestre affiancate una di fianco all’altra. Con la barra delle applicazioni piazzata in basso, entrambe perdono qualche riga di spazio in altezza. Niente di drammatico, certo, ma su schermi di quel formato l’altezza è spesso la risorsa più preziosa.

Spostando la barra in verticale quell’altezza si recupera, è vero. Il rovescio della medaglia è però una striscia di icone costantemente presente su uno dei bordi, che occupa spazio in larghezza senza mai sparire. A qualcuno questa sistemazione va benissimo e non dà alcun fastidio. Altri invece preferirebbero richiamare la barra soltanto quando c’è bisogno di passare da un programma all’altro, lasciando il resto del tempo tutto lo spazio disponibile alle finestre aperte.

Come funzionerà la novità annunciata da Microsoft

Il comportamento che il colosso di Redmond intende introdurre non avrà nulla di misterioso per chi già utilizza la barra in modalità a scomparsa nella sua posizione tradizionale. Il principio resta identico. Quando la barra non serve si fa da parte e cede tutto lo spazio alle applicazioni, quando il puntatore del mouse si avvicina al bordo dello schermo torna immediatamente visibile, pronta all’uso.

In pratica la scomparsa automatica verrebbe semplicemente estesa anche alle collocazioni laterali, colmando una mancanza che penalizza proprio chi ha scelto la disposizione verticale per sfruttare meglio lo schermo. Per chi lavora con più finestre affiancate significherebbe poter contare sia sul guadagno in altezza garantito dalla barra laterale sia sullo spazio in larghezza, che oggi viene sacrificato dalla fila di icone sempre presente sul bordo del desktop. Al momento, comunque, l’unica conferma concreta resta la risposta di Tali Roth su X. Microsoft non ha comunicato quando la funzione approderà su Windows 11, né se arriverà prima ai partecipanti ai programmi di anteprima o direttamente a tutti gli utenti. L’indicazione ufficiale si limita a quel breve “Coming soon!”, secondo cui la barra delle applicazioni a scomparsa sui lati arriverà presto.

Fonte: TecnoAndroid