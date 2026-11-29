Si chiama CPU Rumble ed è il nuovo test che 3DMark ha portato su Android e iPhone con un obiettivo piuttosto preciso, cioè mettere sotto sforzo il processore nello stesso modo in cui lo farebbe un videogioco. Niente calcoli astratti o scenari lontani dall’uso reale, quindi, ma un carico di lavoro pensato per assomigliare a quello che un chip deve sostenere durante una normale sessione di gioco. Il benchmark è gratuito e non richiede download separati perché compare semplicemente aggiornando l’app di 3DMark già presente sul telefono.

Una volta avviata la prova, sullo schermo appare una scena che ricorda da vicino i giochi di qualche decennio fa. Non si tratta di un difetto né di una scelta nostalgica fine a sé stessa. La grafica volutamente leggera serve a fare in modo che il risultato dipenda il meno possibile dalla potenza della GPU, così da lasciare al centro della misurazione il vero protagonista del test, ovvero la CPU. In questo modo il punteggio finale racconta qualcosa di più specifico sul processore e non viene gonfiato o penalizzato dal comparto grafico del dispositivo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa fa davvero il processore durante una partita

Detta così potrebbe sembrare una distinzione da addetti ai lavori, eppure il ruolo del processore nei giochi è tutt’altro che marginale. Anche quando sullo schermo sembra muoversi poco, dietro le quinte il chip continua a lavorare senza sosta. Deve calcolare le collisioni tra oggetti e personaggi, decidere in che modo un personaggio debba aggirare un ostacolo e occuparsi della gestione dell’audio. Sono tutte operazioni che chi gioca non vede direttamente ma che, se gestite male, si fanno notare eccome.

Il lavoro non viene svolto in un unico blocco. Esiste un flusso di lavoro principale che coordina quello che accade nel gioco, mentre altri flussi possono farsi carico di compiti specifici e alleggerire il carico complessivo. Secondo UL Solutions, la società dietro 3DMark, in molti giochi i flussi utilizzati vanno da due a otto. È proprio questo tipo di attività distribuita che CPU Rumble prova a riprodurre, mettendo il chip nelle condizioni di gestire più compiti contemporaneamente come accadrebbe con un titolo vero e proprio.

Perché sugli smartphone la differenza si fa sentire

Sui telefoni la questione diventa ancora più interessante. I chip montati negli smartphone hanno spesso core di diverso tipo, e non tutti sono pensati per lo stesso scopo. Alcuni sono progettati per correre e garantire le massime prestazioni, altri invece puntano a consumare meno energia. Questa architettura mista rende il comportamento del processore durante il gioco meno scontato rispetto a quanto si potrebbe immaginare, ed è anche per questo che su un telefono le differenze tra un modello e l’altro si percepiscono in modo più marcato.

Un test come CPU Rumble, che si concentra sul lavoro della CPU lasciando in secondo piano la parte grafica, punta quindi a restituire un’idea più chiara di come il chip affronti i compiti tipici di un videogioco. La prova è disponibile gratuitamente sia su Android sia su iPhone e basta aggiornare l’app di 3DMark per trovarla tra i test a disposizione.

Fonte: TecnoAndroid