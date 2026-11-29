Suzuki torna a puntare sulle auto piccole e lo fa con la nuova Suzuki Ignis, che lascia alle spalle la formula ibrida per diventare una citycar elettrica di segmento A. È la prima compatta a batteria che la Casa di Hamamatsu destina ai mercati di tutto il mondo, e il cambio di rotta pesa parecchio per un modello che in 26 anni di carriera ha spesso anticipato i tempi. Prima con la trazione integrale su un’auto da città, poi con un mild hybrid alla portata di molti, sempre con la funzionalità come bussola.

Presentata online in anteprima mondiale, la nuova Ignis ha un obiettivo dichiarato: rendere semplice il passaggio all’elettrico partendo dall’uso urbano, quello che per tanti automobilisti rappresenta il terreno ideale per una vettura a batteria. Potrebbe anche diventare un esempio di come saranno le piccole elettriche europee, con regole che oggi lasciano ancora maglie piuttosto larghe. I numeri principali sono presto detti. Lunghezza di 3,57 metri, quattro posti, un motore da 91 CV e una batteria LFP da 26 kWh. Le vendite in Europa partiranno in modo progressivo dall’estate 2027.

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Corta, alta e con luci in stile display digitale

Le forme della nuova Suzuki Ignis sono quelle di una piccola monovolume dagli spigoli netti. Il muso è corto, la fiancata quasi verticale e la linea di spalla sale verso il posteriore, mentre il tetto ha un effetto sospeso che nelle immagini ufficiali viene esaltato dalla verniciatura bicolore con padiglione nero. Manca una vera calandra e a dare carattere al frontale ci pensano i gruppi ottici a LED che, proprio come quelli posteriori, hanno una grafica ispirata alle cifre dei display digitali. Una firma luminosa pensata per farla riconoscere al primo sguardo. Chiudono il quadro passaruota e protezioni inferiori in plastica nera, insieme ai cerchi da 15 pollici con pneumatici 175/65.

Nelle proporzioni ricorda da vicino la concept mostrata dal marchio al Japan Mobility Show 2025, però è stata messa a punto pensando ai mercati globali. Prima del debutto è stata provata su strade pubbliche in Europa e in altri continenti, sia in città sia su percorsi ricchi di curve, e i dati raccolti sono serviti per tarare erogazione e telaio.

Rispetto alla Ignis mild hybrid uscita di scena nel 2025, la nuova arrivata è più corta di 13 cm e più stretta di 12,5 cm, ma guadagna 3 cm in altezza e 2,5 cm di passo. Le misure parlano di 3,57 metri di lunghezza, 1,57 di larghezza, 1,64 di altezza e 2,46 di interasse, con le ruote spinte agli angoli per ricavare spazio a bordo. L’altezza minima da terra è di 150 mm e il raggio di sterzata si ferma ad appena 4,5 metri.

Abitacolo avvolgente e motore eAxle

All’interno la linea arrotondata della plancia prosegue senza interruzioni nei pannelli porta. Davanti al guidatore c’è un ampio pannello che riunisce in un’unica cornice la strumentazione digitale e lo schermo touch dell’infotainment, di cui Suzuki non ha ancora comunicato la diagonale. Più in basso corre una fascia chiara con un vano portaoggetti dal disegno ispirato alla lavorazione della ceramica. Il selettore della trasmissione sporge dalla parte centrale della plancia e lascia libero il tunnel, sfruttato per un vano a giorno, mentre la selleria delle foto ufficiali è in tessuto bicolore. La capacità del bagagliaio non è stata ancora dichiarata.

A muovere la piccola giapponese è il Suzuki eAxle, un’unità che raggruppa motore elettrico, inverter e riduttore. Eroga 67 kW, cioè 91 CV, con 133 Nm di coppia. La trazione è solo anteriore e così sparisce la versione integrale ALLGRIP che aveva reso unica la vecchia Ignis tra le citycar. La batteria LFP al litio ferro fosfato da 26 kWh è un dettaglio interessante perché un pacco piccolo ha bisogno più di stabilità che di picchi di ricarica. L’autonomia ufficiale non è nota ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 km, come sulla controparte destinata al mercato giapponese.

La base è una piattaforma sviluppata da Suzuki apposta per le auto a batteria, con gli accumulatori sistemati sotto la scocca a vantaggio di leggerezza, rigidità e spazio interno. Anche le sospensioni sono specifiche, mentre l’impianto frenante prevede dischi ventilati davanti e tamburi dietro. Per recuperare energia e semplificare la guida ci sono la frenata rigenerativa e idraulica con servofreno elettrico e la funzione one pedal, che permette di accelerare e rallentare usando solo l’acceleratore, anche se non sarà presente su tutte le versioni.

La commercializzazione partirà gradualmente in Europa e negli altri mercati dall’estate 2027, mentre prezzi, allestimenti e dotazioni per l’Italia non sono ancora stati annunciati. La nuova citycar elettrica entrerà in un segmento che si sta affollando di modelli a batteria, dove troverà rivali come Dacia Spring, Leapmotor T03 e la nuova Renault Twingo elettrica.

Fonte: TecnoAndroid