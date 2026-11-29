Il debutto del primo film cinese realizzato con l’intelligenza artificiale non è andato come sperato. Sanxingdui: Future Past ha raccolto circa 1,8 milioni di yuan, poco più di 200.000 euro, dopo tre settimane di programmazione nelle sale della Cina. Il lungometraggio di fantascienza è stato costruito con l’intelligenza artificiale generativa ed è arrivato nei cinema dal 23 ottobre, ma il dato che salta all’occhio è un altro. La somma incassata resta infatti molto lontana dai costi di produzione indicati dalla stampa, e questo trasforma l’esperimento in un caso piuttosto evidente di flop.

I numeri sul botteghino provengono da Beacon Pro, servizio che si occupa proprio di monitorare gli incassi cinematografici. Tre settimane in sala non sono poche per farsi un’idea della risposta del pubblico, e quella arrivata finora appare decisamente tiepida. Per una produzione che puntava a essere ricordata come apripista, il risultato economico pesa parecchio.

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La trama tra intelligenza artificiale e reperti antichi

Dietro al progetto c’è Bona Film Group, che ha prodotto un’opera della durata di cento minuti. La storia immagina un futuro in cui sistemi di intelligenza artificiale sfuggiti al controllo diventano una minaccia concreta per l’umanità. C’è un dettaglio curioso nella sinossi, perché la soluzione al problema non arriva dalla tecnologia ma dal passato. La chiave per fermare queste macchine si nasconderebbe infatti in alcuni manufatti in bronzo dell’antico regno di Shu, collegati al sito archeologico cinese di Sanxingdui che dà il nome alla pellicola.

Un intreccio che gioca quindi sul contrasto tra un domani dominato dagli algoritmi e reperti millenari, con un pizzico di ironia involontaria se si pensa che a raccontare i pericoli dell’intelligenza artificiale è proprio un film generato in larga parte da un’intelligenza artificiale. La regia e la sceneggiatura portano la firma di Yue Ming, che per dare forma al racconto ha collaborato con Shengshu Technology e con la sua piattaforma Vidu.

Come è stato realizzato Sanxingdui: Future Past

Il metodo di lavoro scelto per Sanxingdui: Future Past è in sé abbastanza lineare, anche se ha richiesto molto tempo. Il gruppo ha generato un gran numero di clip e poi le ha montate una dopo l’altra fino ad arrivare alla versione finale del lungometraggio. Niente riprese tradizionali quindi, almeno non nel senso classico del termine.

Questo significa che la produzione ha di fatto rimpiazzato il set e gli attori con immagini sintetiche. Al posto di scenografie, costumi e interpreti in carne e ossa ci sono sequenze create dal software. Non tutto però è stato delegato alle macchine, perché la scrittura, la regia e il montaggio sono rimasti nelle mani delle persone. In altre parole la parte creativa e quella di assemblaggio hanno continuato a richiedere un contributo umano, mentre la componente visiva è stata affidata alla piattaforma Vidu sviluppata da Shengshu Technology.

È proprio questo approccio ibrido a rendere il progetto interessante dal punto di vista tecnico. Generare singole clip e poi cucirle insieme per ottenere un racconto coerente di cento minuti è un lavoro paziente, fatto di tentativi e scelte di montaggio. Il risultato al botteghino dice però che la novità tecnologica, da sola, non è bastata ad attirare gli spettatori in sala. Gli incassi di circa 1,8 milioni di yuan, pari a poco più di 200.000 euro, raccolti nelle prime tre settimane restano ben al di sotto delle spese sostenute per realizzare il film, secondo quanto riportato dalla stampa.

Fonte: TecnoAndroid