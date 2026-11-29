Le infrastrutture mondiali di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a generare fino a 317 miliardi di token al secondo nel 2030, partendo dai circa 5 miliardi stimati per il 2026. È lo scenario delineato da Sandisk in uno studio prospettico chiamato “Tokenomics 2030”, che ipotizza una crescita di 63 volte del ritmo di produzione in appena quattro anni. C’è però un dettaglio da non trascurare. Quel numero rappresenta un tetto teorico e non una previsione della domanda, e poggia su un modello interno i cui risultati vengono definiti dalla stessa azienda come illustrativi.

Per capire la portata della stima serve partire dalla definizione. Un token è un’unità di testo o di dati elaborata da un modello di IA e il loro numero misura l’attività dei sistemi, pur senza riflettere direttamente il valore economico o la qualità delle risposte. Il produttore americano, che ha illustrato l’analisi in due pubblicazioni dedicate alla crescita dell’IA, prova così a collegare l’aumento potenziale delle elaborazioni al fabbisogno di calcolo, memoria, connettività e archiviazione.

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Numeri enormi, ma è l’energia a fissare il limite

Secondo i calcoli di Sandisk, nel 2026 i sistemi di IA avrebbero una capacità produttiva pari a circa 150 milioni di miliardi di token l’anno. Entro il 2030 si potrebbe salire a 10 miliardi di miliardi annui, cioè intorno ai 317 miliardi al secondo. Una traiettoria simile richiederebbe più infrastrutture installate ma anche una loro maggiore efficienza. Il modello esplora infatti i limiti fisici dell’hardware disponibile a quella data e non le reali richieste degli utenti. L’azienda, tra l’altro, non pubblica tutti i parametri utilizzati, a cominciare dalla potenza elettrica in gigawatt ipotizzata per l’inferenza.

Altre stime, costruite con metodi diversi, risultano decisamente più caute. Goldman Sachs Research prevede per il 2030 un consumo di 120 milioni di miliardi di token al mese, circa 46 miliardi al secondo. Il divario si spiega con la natura degli indicatori, perché uno misura il consumo mentre l’altro una capacità produttiva potenziale. Come termine di paragone Alphabet ha indicato che le API dei suoi modelli proprietari elaborano quasi 32 miliardi di token al minuto, circa 533 milioni al secondo, un dato che copre solo una parte della sua attività.

Le proiezioni considerano l’energia dedicata all’inferenza, il numero e le capacità degli acceleratori, le prestazioni di calcolo, la banda della memoria, le reti, lo storage e i progressi del software. Aggiungere GPU non basta se gli altri componenti restano indietro. “Abbiamo costruito il modello Tokenomics perché i token ci permettono di collegare il potenziale economico dell’IA all’infrastruttura fisica necessaria per produrlo”, spiega Eric Spanneut, vicepresidente senior responsabile della gestione prodotti di Sandisk. Nel modello l’energia disponibile è il vincolo di partenza e i miglioramenti dell’hardware dovranno andare di pari passo con quelli del software e dell’utilizzo delle apparecchiature.

Agenti IA e KV Cache, la scommessa sugli SSD

L’azienda si aspetta anche un cambiamento nelle applicazioni. Se i primi servizi si basavano su interazioni puntuali, una domanda seguita da una risposta, i futuri agenti IA lavoreranno in modo più continuo, concatenando attività, consultando fonti diverse e conservando informazioni utili lungo il percorso. Mantenere più contesto significa più memoria e più archiviazione, soprattutto nelle aziende. Sandisk distingue tra utenti gratuiti, abbonati paganti e organizzazioni che integrano l’IA nei processi, queste ultime con carichi potenzialmente più intensi.

Non esiste però una conversione universale tra numero di token e capacità in exabyte. Molto dipende dal KV Cache, il meccanismo che conserva rappresentazioni intermedie calcolate durante l’inferenza per evitare di ripetere certe operazioni. Di solito questi dati restano in memorie veloci ma costose e limitate. Sandisk immagina architetture a livelli che combinano HBM, DRAM e SSD aziendali, spostando parte della cache sugli SSD quando le prestazioni lo consentono.

Per il produttore si aprirebbero così nuovi sbocchi per la memoria flash NAND, con benefici possibili su efficienza degli acceleratori e consumi, legati comunque a latenza e architettura dei sistemi. Anche LMCache, il framework Dynamo di Nvidia e soluzioni di WEKA e Phison lavorano sulla gestione esterna della cache. Sandisk non fornisce però alcuna stima numerica che traduca la crescita dei token in volumi aggiuntivi di SSD.

Fonte: TecnoAndroid