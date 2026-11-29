SpaceX ha deciso di scendere in campo in prima persona nell’iniziativa delle azioni regalate ai minori negli Stati Uniti. La società aerospaziale accrediterà un nuovo titolo nei conti di investimento per minori già attivi nel Paese, mentre Elon Musk si è impegnato a donarne altrettanti pescando direttamente dal proprio pacchetto personale. Ogni conto coinvolto, insomma, dovrebbe ricevere due azioni in tutto, una messa a disposizione dall’azienda e l’altra dal suo fondatore.

È un passo in avanti rispetto a quanto era emerso qualche mese fa. A ottobre Musk aveva parlato di una sola azione a testa da regalare nel 2027, un progetto che fino a quel momento sembrava legato soltanto alla sua figura. Adesso invece anche SpaceX partecipa con un contributo tutto suo e, attraverso un comunicato ufficiale, ha chiarito quali conti intende raggiungere con l’operazione. Il gesto del singolo imprenditore si trasforma così in un’iniziativa che coinvolge l’intera azienda, con un raddoppio dei titoli destinati a ciascun beneficiario.

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Due azioni con tempi e origini diverse

A spiegare come funzionerà il meccanismo ci ha pensato lo stesso Musk con un messaggio pubblicato su X. I due contributi, ha precisato, non arriveranno insieme ma in momenti separati. Stando a quanto indicato, la prima azione verrà accreditata a dicembre e avrà una natura ben precisa, perché si tratterà di un titolo ordinario di classe A di nuova emissione. Questo significa che non verrà prelevato da pacchetti già in circolazione ma sarà creato appositamente da SpaceX per questa distribuzione.

La seconda quota seguirà un percorso differente. Arriverebbe infatti a giugno 2027 e proverrebbe dalle azioni che Musk detiene già, senza quindi alcuna nuova emissione da parte della società. In pratica il primo titolo nasce dall’azienda, il secondo passa invece dalle mani del fondatore a quelle dei giovani titolari dei conti. Una distinzione che non è solo formale, visto che spiega anche il motivo per cui le due consegne sono distanziate di diversi mesi l’una dall’altra.

Il vincolo sui titoli di Musk e la mossa di Gwynne Shotwell

La scelta della data non è casuale. Il fondatore ha indicato proprio giugno 2027 perché, secondo quanto ha scritto, in quel mese scadrà il vincolo che attualmente gli impedisce di trasferire le proprie azioni. Fino ad allora quei titoli restano bloccati e non possono essere ceduti, nemmeno a scopo di donazione. Ecco perché la parte di competenza di Musk dovrà attendere più a lungo rispetto a quella garantita da SpaceX, che invece può procedere già entro la fine dell’anno grazie all’emissione di titoli nuovi.

Le novità però non finiscono qui. Accanto all’impegno della società e del suo fondatore si è aggiunta anche Gwynne Shotwell, presidente e direttrice operativa di SpaceX, che con un annuncio separato ha comunicato una donazione personale di oltre due milioni di azioni. Un contributo distinto da quello dell’azienda e da quello di Musk, che porta a tre i soggetti coinvolti nell’operazione legata alle azioni di SpaceX: la società con il titolo di nuova emissione in arrivo a dicembre, il fondatore con la quota prevista per giugno 2027 e la sua numero due con un pacchetto personale che supera i due milioni di titoli.

Fonte: TecnoAndroid