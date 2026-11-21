Una rete moderna, una connessione che funziona e un’installazione che si ferma a un passo dal traguardo. È lo strano comportamento segnalato in questi giorni su Windows 11, che durante la configurazione iniziale può bloccarsi quando il computer è collegato a una rete esclusivamente IPv6, anche con Internet perfettamente attivo. Il punto critico è la fase OOBE, acronimo di Out of Box Experience. Si tratta dell’ultima parte dell’installazione guidata, quella in cui Microsoft chiede di collegare il dispositivo alla rete e di completare le operazioni preliminari, compreso l’accesso con un account Microsoft.

Il paradosso salta subito all’occhio. IPv6 fa parte di Windows dai tempi di Vista, uscito nel 2007, ed è nato per rispondere all’esaurimento degli indirizzi IPv4 a 32 bit. Con indirizzi a 128 bit supera i limiti del vecchio schema di indirizzamento. Eppure quasi vent’anni dopo il sistema operativo di Microsoft sembra ancora appoggiarsi al protocollo storico in un momento fondamentale del setup.

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Connessione attiva ma setup bloccato

A riprodurre il problema è stato il noto ricercatore Bob Pony, che ha allestito una rete solo IPv6, quindi priva di qualsiasi connettività IPv4. Durante la procedura Windows 11 riconosce la presenza di Internet e mostra il collegamento come attivo. Quando però l’utente prova ad andare avanti compare un messaggio che segnala la connessione come interrotta, e la configurazione finale non può proseguire. Lo stesso esito si ripete anche con una build di anteprima recente, quindi non sembra un difetto limitato a una versione datata del sistema.

La spiegazione va probabilmente cercata nel lavoro che la fase OOBE svolge dietro le quinte. Secondo la documentazione Microsoft non si limita a verificare un collegamento via cavo o WiFi ma gestisce la rete, l’accesso all’account, alcune impostazioni di sicurezza e il download degli aggiornamenti. Windows 11 potrebbe quindi rilevare correttamente l’accesso a Internet tramite IPv6 mentre una richiesta successiva dipende da un percorso di rete che non esiste. Un componente del sistema potrebbe tentare di raggiungere una destinazione solo IPv4 senza poter contare su un servizio di traduzione verso IPv6. Un’altra ipotesi riguarda i controlli di connettività e le richieste HTTP, che durante OOBE potrebbero essere gestiti in modo diverso rispetto a una normale sessione di Windows.

Il nodo CLAT e le soluzioni temporanee

Il tempismo è curioso. Con l’aggiornamento cumulativo di novembre 2026 per Windows 11 25H2 e 26H2 Microsoft ha migliorato la tecnologia CLAT (Customer side Translator) sulle connessioni WiFi ed Ethernet, proprio per permettere alle applicazioni ancora legate a IPv4 di comunicare su infrastrutture esclusivamente IPv6. In pratica CLAT converte il traffico IPv4 dell’app in IPv6 e un traduttore NAT64 presente nella rete, chiamato PLAT, completa il collegamento verso i server IPv4. Serve un’infrastruttura di traduzione adeguata ma non un collegamento IPv4 nativo sul dispositivo. Il prefisso NAT64 può essere individuato tramite i Router Advertisement IPv6 oppure attraverso il meccanismo DNS associato a ipv4only.arpa. Il fatto che CLAT sia disponibile a livello di sistema operativo però non garantisce che funzioni allo stesso modo durante OOBE, e questa differenza meriterebbe una verifica approfondita.

Per gli amministratori che distribuiscono Windows 11 su reti solo IPv6 la via più rapida consiste nel fornire connettività IPv4 durante la configurazione iniziale, con una rete dual stack o un collegamento alternativo che supporti entrambi i protocolli. Prima di intervenire conviene comunque accertarsi che il blocco dipenda davvero dall’assenza di IPv4 e non da errori DNS, gateway IPv6 mancanti o servizi NAT64 configurati male. In alternativa si può preparare un’installazione non presidiata con il file autounattend.xml, così da saltare alcuni passaggi interattivi.

Disattivare IPv6 invece non è una strada sensata. La stessa Microsoft sconsiglia di disabilitare il protocollo perché alcune funzionalità di Windows potrebbero risentirne. Finché l’azienda non chiarirà l’origine dell’anomalia, chi gestisce installazioni aziendali farebbe bene a testare in anticipo il comportamento di OOBE sulle proprie reti.

Fonte: TecnoAndroid