Un buco nero potrebbe essere esploso, e la traccia di quell’evento sarebbe arrivata fino a noi sotto forma di un singolo neutrino catturato nelle profondità del Mediterraneo. È questa l’ipotesi che collega il segnale da record registrato dal rivelatore KM3NeT all’esplosione di un buco nero primordiale, un oggetto che potrebbe rappresentare una possibile componente della materia oscura. Un’idea ambiziosa, che nasce da un dato capace di spiazzare i fisici per la sua potenza apparentemente impossibile.

Il punto di partenza è una misura che sembra uscita da un libro di fantascienza. Lo strumento sottomarino ha intercettato una particella dotata di un’energia talmente elevata da costringere gli scienziati a cercare spiegazioni fuori dall’ordinario. Ed è proprio da qui che prende forma lo scenario di un buco nero giunto alla fine della propria esistenza in modo tutt’altro che silenzioso.

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Un neutrino da 220 PeV nelle acque del Mediterraneo

Bisogna tornare al 2023, quando KM3NeT ha registrato un neutrino con un’energia di circa 220 PeV. Detta così può sembrare soltanto una sigla con un numero accanto, ma il confronto rende subito l’idea della scala in gioco. Si tratta di un valore quasi 100.000 volte superiore a quello raggiunto dalle particelle accelerate al Large Hadron Collider, la grande macchina in cui i fisici spingono la materia verso energie altissime per studiarne il comportamento.

Un divario di questo tipo non è una semplice curiosità statistica. Significa che la particella rilevata nel Mediterraneo trasportava un’energia lontanissima da quella che l’uomo riesce a produrre nei laboratori più avanzati. Da dove possa essere arrivata una simile carica è la domanda che ha acceso il dibattito, e la risposta proposta guarda molto lontano, sia nello spazio sia nel tempo.

L’ipotesi del buco nero primordiale e il legame con la materia oscura

Secondo l’ipotesi avanzata, all’origine del segnale ci sarebbe l’esplosione di un buco nero primordiale. L’aggettivo non è scelto a caso: indica oggetti che si sarebbero formati nelle primissime fasi di vita dell’universo, diversi quindi dai buchi neri che nascono dal collasso delle stelle. La loro esistenza resta ancora da dimostrare, ma l’idea che uno di essi possa essere esploso offrirebbe una chiave di lettura per un neutrino dall’energia così fuori scala.

C’è poi un secondo aspetto che rende la questione particolarmente interessante. Questi antichi buchi neri vengono considerati una possibile componente della materia oscura, quella parte dell’universo che sfugge all’osservazione diretta e che da tempo mette alla prova la fisica. Se l’ipotesi trovasse conferma, il segnale raccolto da KM3NeT non sarebbe soltanto un record energetico, ma potrebbe diventare un indizio concreto su cosa si nasconde davvero dietro questa misteriosa forma di materia.

Al momento si tratta comunque di una proposta teorica, costruita attorno a un unico evento eccezionale. Il collegamento tra la particella intercettata nel Mediterraneo e la fine di un buco nero primordiale rappresenta una delle possibili interpretazioni di un dato che ha sorpreso la comunità scientifica. Il fatto concreto da cui parte tutto rimane quel neutrino da circa 220 PeV, registrato nel 2023 con un’energia quasi 100.000 volte superiore a quella delle particelle accelerate al Large Hadron Collider.

Fonte: TecnoAndroid